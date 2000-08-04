Раздел: Технологии
В Facebook появится сервис знакомств
Приложение будет работать в закрытом режиме.
В настоящее время сервис тестируют сотрудники Facebook. По окончании всех проверок приложение откроют для всех пользователей.
Как рассказал порталу эксперт мобильных платформ Джейн Манчун, компания решила отказаться от системы, которая используется в популярном приложении Tinder. Разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.
Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Как тогда рассказал глава компании Марк Цукерберг, приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания. По его словам, сервис поможет построить настоящие отношения, а не "просто интрижку".
Отмечалось, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.
Читайте также: Facebook представил собственный сервис знакомств
Ранее в июне Facebook также начал тестирование проекта, который позволяет администраторам групп взимать с пользователей плату за доступ к эксклюзивному контенту.
В настоящее время сервис тестируют сотрудники Facebook. По окончании всех проверок приложение откроют для всех пользователей.
Как рассказал порталу эксперт мобильных платформ Джейн Манчун, компания решила отказаться от системы, которая используется в популярном приложении Tinder. Разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.
Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Как тогда рассказал глава компании Марк Цукерберг, приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания. По его словам, сервис поможет построить настоящие отношения, а не "просто интрижку".
Отмечалось, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.
Читайте также: Facebook представил собственный сервис знакомств
Ранее в июне Facebook также начал тестирование проекта, который позволяет администраторам групп взимать с пользователей плату за доступ к эксклюзивному контенту.
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