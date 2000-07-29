Раздел: Технологии
В Google Maps появилась важная функция
Данные об уровне заряда аккумулятора могут оказаться полезными.
Корпорация Google расширила возможности своего приложения Maps. Отныне пользователи смогут не только делиться своим местонахождением, но и сведениями о заряде аккумулятора на вашем устройстве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Police.
Данные об уровне заряда аккумулятора могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Обладая соответствующей информацией, ваши друзья и близкие, которым вы отправляете ссылку со своим местоположением, будут наверняка знать, по какой причине вы вдруг перестали выходить на связь.
Возможность поделиться, кроме места расположения, еще и данными о заряде аккумулятора, появится в приложениях Google Maps для Android и iOS. Впрочем, как нередко бывает со всеми нововведениями в сервисах Google, оно распространяется постепенно и доступно еще не всем пользователям.
Читайте также: В Google Maps появилась новая функция для автомобилистов
Известно, что Google приступила к тестированию функции предоставления расширенных данных о местонахождении пользователей еще в феврале. Правда, тогда новая функция испытывалась только в веб-версии картографического сервиса и не распространялась на приложения.
Корпорация Google расширила возможности своего приложения Maps. Отныне пользователи смогут не только делиться своим местонахождением, но и сведениями о заряде аккумулятора на вашем устройстве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Android Police.
Данные об уровне заряда аккумулятора могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Обладая соответствующей информацией, ваши друзья и близкие, которым вы отправляете ссылку со своим местоположением, будут наверняка знать, по какой причине вы вдруг перестали выходить на связь.
Возможность поделиться, кроме места расположения, еще и данными о заряде аккумулятора, появится в приложениях Google Maps для Android и iOS. Впрочем, как нередко бывает со всеми нововведениями в сервисах Google, оно распространяется постепенно и доступно еще не всем пользователям.
Читайте также: В Google Maps появилась новая функция для автомобилистов
Известно, что Google приступила к тестированию функции предоставления расширенных данных о местонахождении пользователей еще в феврале. Правда, тогда новая функция испытывалась только в веб-версии картографического сервиса и не распространялась на приложения.
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