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Раздел: Технологии  
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Google Maps запустил новую функцию

Google Maps запустил новую функциюGoogle начала тестировать данную функцию еще в феврале текущего года в веб-версии сервиса.

Приложение Google Maps запустило новую функцию. Теперь при распространении геолокации отправляется также информация о заряде аккумулятора смартфона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Такие данные об уровне заряда могут оказаться важными в экстренных ситуациях. Человек, который получает от вас ссылку с местоположением пользователя и уровнем заряда смартфона, будет знать, по какой причине вы, вероятно, перестали выходить на связь.

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Как информирует издание, компания Google начала тестировать данную функцию еще в феврале текущего года в веб-версии сервиса.
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 Теги: Google Maps, геолокация

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Сегодня, 12:03 » Автор: Татьяна Ларина
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