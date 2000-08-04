» » В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.
Раздел: Технологии  
0

В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.

В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.Смартфон Oppo R17 получит небольшой вырез под фронталку

В Сети появились рендер и “живые” фотографии грядущей новинки компании Oppo – Oppo R17. Также, как и Oppo F9, модель R17 получит необычный “каплевидный” вырез в верхней части экрана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

По всей видимости, все смартфоны Oppo в ближайшее время будут иметь аналогичный дизайн.

Кроме того, сканер отпечатков пальцев на тыльной крышке Oppo R17 отсутствует, что говорит о том, что он будет встроен под экран, что и подтверждает опубликованный рендер аппарата.

Читайте также: Появились "живые" снимки планшета Xiaomi Mi Pad 4

О спецификациях Oppo R17 на данный момент никакой информации нет, но, по слухам, его оснастят удачной платформой Qualcomm Snapdragon 710 и рекордными 10 Гб оперативной памяти в Pro-версии. Так это или нет, покажет время.

В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.
В Сети появились “живые” снимки Oppo R17.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Oppo R17, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:07 » Автор: Татьяна Ларина
     244
     0

Похожие новости по теме

Флагманские смартфоны Oppo F9 и F9 Pro выйдут в августе Флагманские смартфоны Oppo F9 и F9 Pro выйдут в августе

Флагманские смартфоны компании Oppo должны в ближайшее время появиться на рынке.

В Сети появились новые рендеры смартфона OPPO R15 В Сети появились новые рендеры смартфона OPPO R15

Новый гаджет очень напоминает iPhone Х.

Селфифон Oppo F1s представят уже в августе Селфифон Oppo F1s представят уже в августе

Буквально перед дебютом нового смартфона Oppo F1s на просторах интернета появился его рендер. Презентация которого запланирована на 3 августа.

Представлены смартфоны Oppo R9 и R9 Plus Представлены смартфоны Oppo R9 и R9 Plus

Фишкой обоих смартфонов стала фронтальная камера.

Официально анонсирован Oppo Find 7 - смартфон с фантастическими характеристиками. Фото Официально анонсирован Oppo Find 7 - смартфон с фантастическими характеристиками. Фото

Oppo Find 7 будет оснащаться 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1440 пикселей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх