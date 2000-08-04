Раздел: Технологии
Новый iPhone выпустят с двумя SIM-картами
Модель будет доступна лишь на китайском рынке.
Компания Apple планирует выпустить 4 смартфона до конца года – это 5,8-дюймовый iPhone 11, 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus с OLED-дисплеями, и две модификации 6,1-дюймового iPhone 9: с одним и двумя слотами для SIM-карт, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако, последняя версия бюджетного iPhone 9 с двумя SIM-картами будет доступна лишь на китайском рынке. По крайней мере об этом утверждают источники издания.
Причина такого решения проста – в Китае большой спрос на смартфоны с двумя SIM-картами. Именно поэтому, по мнению Apple, в этой стране так плохо продаются смартфоны компании.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPhone
Если Apple выпустит бюджетный iPhone 9 с двумя слотами для SIM-карт, это может улучшить положение компании на китайском рынке.
Компания Apple планирует выпустить 4 смартфона до конца года – это 5,8-дюймовый iPhone 11, 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus с OLED-дисплеями, и две модификации 6,1-дюймового iPhone 9: с одним и двумя слотами для SIM-карт, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако, последняя версия бюджетного iPhone 9 с двумя SIM-картами будет доступна лишь на китайском рынке. По крайней мере об этом утверждают источники издания.
Причина такого решения проста – в Китае большой спрос на смартфоны с двумя SIM-картами. Именно поэтому, по мнению Apple, в этой стране так плохо продаются смартфоны компании.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPhone
Если Apple выпустит бюджетный iPhone 9 с двумя слотами для SIM-карт, это может улучшить положение компании на китайском рынке.
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