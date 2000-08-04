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Раздел: Технологии  
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Бета-версия iOS 12 «показала» новый iPhone

Бета-версия iOS 12 «показала» новый iPhoneЭто всего лишь схематичное изображение.

Разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил в коде бета-версии новой iOS 12 изображение, на котором, предположительно, показан новый iPhone X Plus.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.

Уже долгое время появляются слухи, что этой осенью Apple выпустит новый, более крупный iPhone X Plus (наряду с другими моделями). Теперь же изображение возможное подтверждение этих слухов было найдено в коде операционной системы компании: разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил изображение, демонстрирующее смартфон, напоминающий iPhone X, однако отличающийся по размерам, а также, в частности, имеющий «вырез» вверху лицевой части несколько иной формы.

Разумеется, пока это всего лишь схематичное изображение, которое, может быть, подтверждает существование iPhone X Plus, однако вряд ли возможно по нему судить об окончательном дизайне новинки.

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Рэмбо опубликовал для сравнения подобные изображения iPhone X и iPad Pro 2018 года (на изображении iPad, например, показан квадратным, хотя, конечно, маловероятно, что устройство получит такой дизайн).
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 Теги: Бета-версия, iOS 12, iPhone

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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