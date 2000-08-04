Раздел: Технологии
Бета-версия iOS 12 «показала» новый iPhone
Это всего лишь схематичное изображение.
Разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил в коде бета-версии новой iOS 12 изображение, на котором, предположительно, показан новый iPhone X Plus.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.
Уже долгое время появляются слухи, что этой осенью Apple выпустит новый, более крупный iPhone X Plus (наряду с другими моделями). Теперь же изображение возможное подтверждение этих слухов было найдено в коде операционной системы компании: разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил изображение, демонстрирующее смартфон, напоминающий iPhone X, однако отличающийся по размерам, а также, в частности, имеющий «вырез» вверху лицевой части несколько иной формы.
Разумеется, пока это всего лишь схематичное изображение, которое, может быть, подтверждает существование iPhone X Plus, однако вряд ли возможно по нему судить об окончательном дизайне новинки.
Читайте также: Вышла четвертая бета-версия iOS 12
Рэмбо опубликовал для сравнения подобные изображения iPhone X и iPad Pro 2018 года (на изображении iPad, например, показан квадратным, хотя, конечно, маловероятно, что устройство получит такой дизайн).
Разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил в коде бета-версии новой iOS 12 изображение, на котором, предположительно, показан новый iPhone X Plus.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.
Уже долгое время появляются слухи, что этой осенью Apple выпустит новый, более крупный iPhone X Plus (наряду с другими моделями). Теперь же изображение возможное подтверждение этих слухов было найдено в коде операционной системы компании: разработчик Гильерме Рэмбо (Guilherme Rambo) обнаружил изображение, демонстрирующее смартфон, напоминающий iPhone X, однако отличающийся по размерам, а также, в частности, имеющий «вырез» вверху лицевой части несколько иной формы.
Разумеется, пока это всего лишь схематичное изображение, которое, может быть, подтверждает существование iPhone X Plus, однако вряд ли возможно по нему судить об окончательном дизайне новинки.
Читайте также: Вышла четвертая бета-версия iOS 12
Рэмбо опубликовал для сравнения подобные изображения iPhone X и iPad Pro 2018 года (на изображении iPad, например, показан квадратным, хотя, конечно, маловероятно, что устройство получит такой дизайн).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
319
0
Также советуем посмотреть
- В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина
- В России торжественно открыли фонарь
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
Оставьте свой комментарий