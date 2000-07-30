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Раздел: Технологии  
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Nokia вернулась в десятку крупнейших производителей смартфонов

Nokia вернулась в десятку крупнейших производителей смартфоновЗа Nokia сейчас стоит финская компания HMD Global.

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт по поставкам смартфонов на международном рынке во втором квартале 2018 года. Главной сенсацией, пожалуй, стало возвращение бренда Nokia в десятку крупнейших производителей смартфонов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

За Nokia сейчас стоит финская компания HMD Global, основанная в 2016 году. В прошедшем квартале она сумела продать 4,5 миллиона смартфонов и показать рост на 782% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это вывело HMD на десятое место в международном рейтинге, позволив обогнав гонконгскую Tecno, тоже впервые попавшую в Top-10.

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Всего за квартал было продано 365,5 млн смартфонов, это на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Интересно, что на долю Samsung, Huawei и Apple, занявших места с первое по третье, приходится 46% от всех проданных смартфонов в мире.
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 Теги: Nokia, смартфон

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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