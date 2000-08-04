Демократическая партия США запретила китайские смартфоны

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Пентагон запретил продажу на военных базах смартфонов от Huawei и ZTE Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи.