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Раздел: Технологии  
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Демократическая партия США запретила китайские смартфоны

Демократическая партия США запретила китайские смартфоныКитайская техника может поставляться со шпионским оборудованием.

Национальный комитет Демократической партии США призвал своих участников ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс оказаться от использования китайских смартфонов ZTE и Huawei, сообщил CNN высокопоставленный источник в партии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

По данным телеканала, предупреждение разослано комитетом после того, как стало известно о планах партии закупить телефоны фирмы ZTE. «Очень важно, чтобы работники партий и избирательных кампаний не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если цена их низкая или они достаются бесплатно», — приводит CNN слова главы службы безопасности комитета Боба Лорда.

Он настаивает, чтобы телефоны ZTE и Huawei не использовались не только в служебной деятельности, но и для личных целей. Данную информацию подтвердил источник Reuters.

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В мае администрация президента США Дональда Трампа рассматривала законопроект, предполагающий ограничение поступления в страну телекоммуникационного оборудования из Китая. Тогда Пентагон допустил, что китайская техника может поставляться со шпионским оборудованием.
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 Теги: Демократическая партия США, смартфон

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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