Китайские ученые создали искусственную электронную кожу

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Создана "электронная кожа", способная к регенерации Кожу" можно просто растворить в специальной жидкости, а затем использовать материалы заново.