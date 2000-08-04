Раздел: Технологии
Китайские ученые создали искусственную электронную кожу
Е-skin может переноситься на тело человека или прикрепляться к маскам для измерения сигналов тела.
Ученые из китайского университета Цинхуа создали на основе графена искусственную цветную электронную кожу, которая может функционировать как нательное электронное устройство для отслеживания состояния здоровья. Электронная кожа получила название e-skin, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Графен имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение. Это сверхтонкое вещество, отличающееся превосходной гибкостью и проводимостью, является идеальным материалом для электронной кожи.
Е-skin может переноситься на тело человека или прикрепляться к маскам для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос, а также на другие объекты, такие как листья и шелк.
Ученые применили технологию лазерного скрайбирования, то есть нанесения линейных надрезов заданной глубины на поверхность. С помощью этого электронная кожа может быть изготовлена по индивидуальным параметрам.
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Изобретатели считают, что графеновая кожа имеет огромный потенциал для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.
Ученые из китайского университета Цинхуа создали на основе графена искусственную цветную электронную кожу, которая может функционировать как нательное электронное устройство для отслеживания состояния здоровья. Электронная кожа получила название e-skin, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Графен имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение. Это сверхтонкое вещество, отличающееся превосходной гибкостью и проводимостью, является идеальным материалом для электронной кожи.
Е-skin может переноситься на тело человека или прикрепляться к маскам для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос, а также на другие объекты, такие как листья и шелк.
Ученые применили технологию лазерного скрайбирования, то есть нанесения линейных надрезов заданной глубины на поверхность. С помощью этого электронная кожа может быть изготовлена по индивидуальным параметрам.
Читайте также: Представлен рейтинг лучших смартфонов июля
Изобретатели считают, что графеновая кожа имеет огромный потенциал для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.
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