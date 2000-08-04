Раздел: Технологии
В Китае показали первый в мире непотопляемый ноутбук
Такой защитой обладают промышленные или военные модели.
На конференции ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), которая проходит с 3 по 6 августа, компания Raytheon показала концептуальный ноутбук Uncia. Устройство позиционируется производителем как первый в мире игровой ноутбук, защищённый от воды и пыли по стандарту IP68.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Обычно такой защитой обладают промышленные или военные модели, а Raytheon Uncia выглядит как обычный потребительский ноутбук. Впрочем, без военной промышленности здесь не обошлось. Дело в том, что Raytheon — это крупная американская военно-промышленная компания и поставщик вооружения и военной техники.
Во время демонстрации ноутбук помещался в заполненный водой прозрачный куб и продолжал работать. При этом 13-дюймовый Raytheon Uncia весит всего 1,1 кг, а толщина составляет 12,7 мм.
Читайте также: Alienware представила первый в мире 13-дюймовый VR-ноутбук
В основе ноутбука лежи процессор Intel Core i7-8550U восьмого поколения. Крышка ноутбука может откидываться на 360 градусов. К сожалению, пока не объявлены сроки выпуска и ориентировочная цена.
На конференции ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), которая проходит с 3 по 6 августа, компания Raytheon показала концептуальный ноутбук Uncia. Устройство позиционируется производителем как первый в мире игровой ноутбук, защищённый от воды и пыли по стандарту IP68.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Обычно такой защитой обладают промышленные или военные модели, а Raytheon Uncia выглядит как обычный потребительский ноутбук. Впрочем, без военной промышленности здесь не обошлось. Дело в том, что Raytheon — это крупная американская военно-промышленная компания и поставщик вооружения и военной техники.
Во время демонстрации ноутбук помещался в заполненный водой прозрачный куб и продолжал работать. При этом 13-дюймовый Raytheon Uncia весит всего 1,1 кг, а толщина составляет 12,7 мм.
Читайте также: Alienware представила первый в мире 13-дюймовый VR-ноутбук
В основе ноутбука лежи процессор Intel Core i7-8550U восьмого поколения. Крышка ноутбука может откидываться на 360 градусов. К сожалению, пока не объявлены сроки выпуска и ориентировочная цена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
286
0
Также советуем посмотреть
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
- Кто убил Орхана Джемаля
- Безработный потратил 1,4 млрд евро на домик из купюр
Оставьте свой комментарий