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Facebook просит у банков данные о финансовых возможностях клиентов

Facebook просит у банков данные о финансовых возможностях клиентов

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