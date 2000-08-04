Раздел: Технологии
Facebook просит у банков данные о финансовых возможностях клиентов
Facebook интересуется данными о том, где пользователи делают покупки.
Facebook обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Facebook, которая хочет стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и об остатках средств на текущих счетах клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы, сообщают источники WSJ.
Кроме того, Facebook интересуется данными о том, где пользователи делают покупки с помощью банковских карт.
Читайте также: Российские банки смешат клиентов анекдотами
По их словам, за последний год Facebook обращалась к JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S.Bancorp с предложением обсудить потенциальные варианты, которые соцсеть могла бы предложить клиентам банков на платформе Facebook Messenger. В частности, обсуждалась возможность того, чтобы в Messenger отображалась информация об остатке на текущем счете пользователя.
Facebook обратилась к крупным американским банкам с предложением обсудить возможность передачи ими в распоряжение соцсети детальной финансовой информации пользователей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Facebook, которая хочет стать платформой для покупки и продажи товаров и услуг, а не только для общения пользователей, стремится получить доступ к данным о транзакциях по картам и об остатках средств на текущих счетах клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать новые сервисы, сообщают источники WSJ.
Кроме того, Facebook интересуется данными о том, где пользователи делают покупки с помощью банковских карт.
Читайте также: Российские банки смешат клиентов анекдотами
По их словам, за последний год Facebook обращалась к JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и U.S.Bancorp с предложением обсудить потенциальные варианты, которые соцсеть могла бы предложить клиентам банков на платформе Facebook Messenger. В частности, обсуждалась возможность того, чтобы в Messenger отображалась информация об остатке на текущем счете пользователя.
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