Раздел: Технологии
LG представила недорогой смартфон Q8
Устройство получило 5-мегапиксельную селфи-камеру.
6 августа компания LG официально выпустила смартфон LG Q8 (2018), как более дешевый вариант топового смартфона V35 ThinQ. Интересно, что устройство получило большой FullVision дисплей на 6,2-дюйма, и он доступен со встроенным стилусом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Q8(2018) работает на чипсете Snapdragon 450, который поставляется с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Устройство получило 5-мегапиксельную селфи-камеру с широкоугольным объективом, при этом основная камера имеет только один модуль, разрешением 16 Мп.
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Телефон имеет поддержку USB-C, Bluetooth и все современные стандарты Wi-Fi 802.11. Кроме того, есть 3,5-мм аудиоразъем. Устройство получило защиту сертификации IP68 и MIL-STD 810G. Емкость батареи Q8 (2018) – 3 300 мач.
6 августа компания LG официально выпустила смартфон LG Q8 (2018), как более дешевый вариант топового смартфона V35 ThinQ. Интересно, что устройство получило большой FullVision дисплей на 6,2-дюйма, и он доступен со встроенным стилусом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Q8(2018) работает на чипсете Snapdragon 450, который поставляется с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Устройство получило 5-мегапиксельную селфи-камеру с широкоугольным объективом, при этом основная камера имеет только один модуль, разрешением 16 Мп.
Читайте также: LG готовит недорогой смартфон K30
Телефон имеет поддержку USB-C, Bluetooth и все современные стандарты Wi-Fi 802.11. Кроме того, есть 3,5-мм аудиоразъем. Устройство получило защиту сертификации IP68 и MIL-STD 810G. Емкость батареи Q8 (2018) – 3 300 мач.
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