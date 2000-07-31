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Раздел: Технологии  
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LG представила недорогой смартфон Q8

LG представила недорогой смартфон Q8 Устройство получило 5-мегапиксельную селфи-камеру.

6 августа компания LG официально выпустила смартфон LG Q8 (2018), как более дешевый вариант топового смартфона V35 ThinQ. Интересно, что устройство получило большой FullVision дисплей на 6,2-дюйма, и он доступен со встроенным стилусом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.

Q8(2018) работает на чипсете Snapdragon 450, который поставляется с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц. Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Устройство получило 5-мегапиксельную селфи-камеру с широкоугольным объективом, при этом основная камера имеет только один модуль, разрешением 16 Мп.

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Телефон имеет поддержку USB-C, Bluetooth и все современные стандарты Wi-Fi 802.11. Кроме того, есть 3,5-мм аудиоразъем. Устройство получило защиту сертификации IP68 и MIL-STD 810G. Емкость батареи Q8 (2018) – 3 300 мач.

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 Теги: LG, смартфон, Q8

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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