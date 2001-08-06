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Раздел: Технологии  
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Пользователи сообщили о проблемах в работе Google

Пользователи сообщили о проблемах в работе GoogleСбой произошел в 20:37.

Пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Согласно сведениям сервиса, сбой произошел в 20:37. 53% сообщивших о проблеме пользователей столкнулись с невозможностью зайти в свою учетную запись, а 46% указали на проблемы непосредственно в работе поисковой системы.

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Сложности в использовании сервиса наблюдаются по всему миру, в особенности в США, Японии и европейских странах.
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 Теги: Сбой, Google

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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