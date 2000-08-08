Раздел: Технологии
Сервис Apple Pay заработал для клиентов "Ощадбанка"
Добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7".
В "Ощадбанке" заработал сервис Apple Pay, благодаря которому клиенты банка смогут бесконтактно оплачивать свои покупки. До этого времени услуга Apple Pay в Украине была доступна только в "Приватбанке".
Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay сообщается на сайте "Ощадбанка", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7" или в родном приложении Apple Wallet. Кроме того, подключить сервис можно будет и на часах Apple Watch.
Читайте также: В Украине заработал Apple Pay
Подключение к интернету при расчетах с помощью сервиса не нужно, а реквизиты карты не хранятся на устройстве и не передаются получателям средств.
Отметим, что 30 июня "ПриватБанк" открыл услугу Apple Pay для всех банков Украины.
В "Ощадбанке" заработал сервис Apple Pay, благодаря которому клиенты банка смогут бесконтактно оплачивать свои покупки. До этого времени услуга Apple Pay в Украине была доступна только в "Приватбанке".
Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay сообщается на сайте "Ощадбанка", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Так, добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7" или в родном приложении Apple Wallet. Кроме того, подключить сервис можно будет и на часах Apple Watch.
Читайте также: В Украине заработал Apple Pay
Подключение к интернету при расчетах с помощью сервиса не нужно, а реквизиты карты не хранятся на устройстве и не передаются получателям средств.
Отметим, что 30 июня "ПриватБанк" открыл услугу Apple Pay для всех банков Украины.
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