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Раздел: Технологии  
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Сервис Apple Pay заработал для клиентов "Ощадбанка"

Сервис Apple Pay заработал для клиентов "Ощадбанка"Добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7".

В "Ощадбанке" заработал сервис Apple Pay, благодаря которому клиенты банка смогут бесконтактно оплачивать свои покупки. До этого времени услуга Apple Pay в Украине была доступна только в "Приватбанке".

Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay сообщается на сайте "Ощадбанка", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7" или в родном приложении Apple Wallet. Кроме того, подключить сервис можно будет и на часах Apple Watch.

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Подключение к интернету при расчетах с помощью сервиса не нужно, а реквизиты карты не хранятся на устройстве и не передаются получателям средств.

Отметим, что 30 июня "ПриватБанк" открыл услугу Apple Pay для всех банков Украины.

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 Теги: Apple Pay, Ощадбанк

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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