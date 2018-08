AMD бесплатно будет раздавать игры

Компания AMD решила подогреть интерес к потребительским видеокартам серии Radeon RX и подарит покупателям своих графических ускорителей три игры для ПК. Пользователи получат игры Star Control Origins, Strange Brigade и Assassin's Creed Odyssey, релиз которых запланирован на 20 сентября, 28 августа и 5 октября соответственно.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Overclockers Такое предложение особенно актуально на фоне снижения интереса к добыче криптовалюты и, как следствие, увеличенной доступности новых видеоадаптеров. Акция получила название Raise the Game и распространяется на видеокарты Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX Vega 56 и Vega 64, а также готовые системы с перечисленными видеоадаптерами от OEM-сборщиков.Регистрация акционных товаров на специальной странице доступна с 7 августа по 3 ноября (или до момента полной раздачи бонусных купонов), при этом ввести полученный код в сервисах цифровой дистрибуции можно будет до 31 декабря.Стоит отметить, что AMD совместно с Ubisoft в начале года уже проводили аналогичную акцию по раздаче Far Cry 5, кроме того Ubisoft официально заявляет об оптимизации своих проектов под "красные" комплектующие. В частности, речь идет о будущих Tom Clancy's The Division 2 и Assassin's Creed Odyssey.