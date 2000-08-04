В Казахстане запретили 88 зарубежных телеканалов

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Интернет партия Украины считает, что принятый недавно российский «антипиратский» закон станет значительным ударом для бизнеса информационных технологий в целом и непременно повлияет на тех украинских пользователей глобальной сети, которые часто посещают российские ресурсы. Как уже сообщалось ранее, с 1 августа 2013 года в