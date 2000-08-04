Раздел: Технологии
В Казахстане запретили 88 зарубежных телеканалов
Многие каналы оказались вне закона.
Согласно новому закону "О телерадиовещании", иностранные СМИ должны были пройти процедуру перерегистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
88 теле- и радиоканалов этого не сделали в установленный срок.У ряда иностранных телеканалов в Казахстане отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщило в среду, 8 августа, министерство информации и коммуникаций на своем сайте. Свои действия ведомство объяснило тем, что эти СМИ нарушили закон "О телерадиовещании", вступивший в силу 9 января.
Этот закон обязывал теле- и радиоканалы до 9 июля текущего года зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или провести учетную регистрацию их представительств. По данным министерства, из 307 иностранных СМИ свои представительства открыли 219. Среди 88, у которых филиалы отсутствуют, оказались НТВ Плюс 3D, "Дождь", Russia Today TV, музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy.
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"Иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - добавили в министерстве.
Согласно новому закону "О телерадиовещании", иностранные СМИ должны были пройти процедуру перерегистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
88 теле- и радиоканалов этого не сделали в установленный срок.У ряда иностранных телеканалов в Казахстане отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщило в среду, 8 августа, министерство информации и коммуникаций на своем сайте. Свои действия ведомство объяснило тем, что эти СМИ нарушили закон "О телерадиовещании", вступивший в силу 9 января.
Этот закон обязывал теле- и радиоканалы до 9 июля текущего года зарегистрироваться в Казахстане как юридическое лицо или провести учетную регистрацию их представительств. По данным министерства, из 307 иностранных СМИ свои представительства открыли 219. Среди 88, у которых филиалы отсутствуют, оказались НТВ Плюс 3D, "Дождь", Russia Today TV, музыкальные и развлекательные каналы MUSICBOX, RU.TV, Fashion TV, THT-Comedy.
Читайте также: В Казахстане запретили продавать украинских и российских кур
"Иностранные теле-, и радиоканалы, заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет", - добавили в министерстве.
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