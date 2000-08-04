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Раздел: Технологии  
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Украинцы создали уникальную посуду из соды и крахмала

Украинцы создали уникальную посуду из соды и крахмалаПосле использования посуда пойдет на удобрения.

В рамках крупнейшего европейского клинтек-конкурса ClimateLaunchpad украинская команда предложила проект экологической посуды, которая после использования превращается в удобрения. В этом году конкурс впервые состоится в Украине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Одна из команд, участвующих от Украины, создала удивительную одноразовую посуду, которая может не только решить проблему утилизации, но и помочь улучшить окружающую среду. Уникальная тара создана из переработанной соломы и крахмала, поэтому после использования она станет прекрасным удобрением для растений.

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Напомним, в Украине продолжается крупнейший европейский клинтек-конкурс ClimateLaunchpad. Цель конкурса — проложить быстрый путь от бизнес-идей в сфере чистых технологий до динамичных компаний, которые создают низкоуглеродное будущее. ClimateLaunchpad ищет таланты со всей Европы и помогает превращать зеленые идеи в глобальный бизнес.
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 Теги: посуда, зеленая энергия, переработка

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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