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Раздел: Технологии  
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Opera переносит встроенный кошелек Ethereum в браузер

Opera переносит встроенный кошелек Ethereum в браузерТакая возможность появится и в мобильном браузере.

При поддержке Bitmain интернет-гигант Opera добавил ethereum-кошелек в настольную версию своего ПО для просмотра веб-страниц. Такая возможность появится и в мобильном браузере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bitbet.news.

«Мы добавляем кошелек непосредственно в веб-браузер, чтобы устранить необходимость в дополнительных приложениях и расширения», – отметил руководитель по продвижению продуктов Opera Чарльз Хамель.

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Чтобы получить доступ к этой функции в браузере Opera для ПК, пользователям сначала необходимо загрузить мобильный браузер на Андроид и открыть свой криптовалютный кошелек.

Затем, просканировав QR-код, они смогут подключить его к своему браузеру на ПК. Помимо хранения токенов, кошелек будет функционировать в качестве браузера децентрализованного приложения (dApp). Это позволит взаимодействовать с CryptoKitties, Augur и другими dApps без использования расширений.
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 Теги: Opera, Ethereum, браузер

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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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