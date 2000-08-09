» » Стала известна цена Xiaomi Mi 8 в Украине
Раздел: Технологии  
0

Стала известна цена Xiaomi Mi 8 в Украине

Стала известна цена Xiaomi Mi 8 в УкраинеВ Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8.

Один из самых популярных флагманов от Xiaomi – Mi 8 вскоре поступит в продажу в Украине. Уже известна цена устройства. Его топовая версия будет стоить 15 тысяч гривен.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, Xiaomi Mi 8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2248x1080 пикселей. Вверху экрана видим популярную "монобровь". Устройство стало первым смартфоном компании, которое получило такой вырез.

Он оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845.

Основная камера сдвоенная: один широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f/2,4 и размером 1 микрон. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0. Она также получила интересные функции искусственного интеллекта и распознает личность пользователя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3400 мАч.

Читайте также: В WhatsApp найдена серьезная уязвимость

В Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памятью будет стоить 13 999 гривен. А модификация в соотношении памяти 6/128 Гб обойдется на тысячу гривен больше – 14 999 гривен. Когда смартфоны поступят в продажу в Украине пока неизвестно.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi Mi 8, цена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:03 » Автор: Богдан Процив
     450
     0

Похожие новости по теме

Названы смартфоны, которые сейчас выгодно покупать Названы смартфоны, которые сейчас выгодно покупать

Устройство работает на чистом Android.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 6 Pro Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 6 Pro

По предварительным данным, модель будет стоить около 155 долларов.

Флагманский Xiaomi Mi 8 представлен официально Флагманский Xiaomi Mi 8 представлен официально

Смартфон призван составить конкуренцию таким аппаратам, как iPhone X, Galaxy S9+ и OnePlus 6.

Xiaomi Redmi Pro 2 не будет оснащён двойной основной камерой Xiaomi Redmi Pro 2 не будет оснащён двойной основной камерой

В усовершенствованном гаджете уже одна основная камера на 12 мегапикселей.

Mi5S и Mi5S Plus: Xiaomi представила два новых флагмана Mi5S и Mi5S Plus: Xiaomi представила два новых флагмана

Xiaomi Mi 5S и Xiaomi Mi 5S Plus можно назвать абсолютно разными продуктами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх