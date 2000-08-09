Раздел: Технологии
Стала известна цена Xiaomi Mi 8 в Украине
В Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8.
Один из самых популярных флагманов от Xiaomi – Mi 8 вскоре поступит в продажу в Украине. Уже известна цена устройства. Его топовая версия будет стоить 15 тысяч гривен.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Xiaomi Mi 8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2248x1080 пикселей. Вверху экрана видим популярную "монобровь". Устройство стало первым смартфоном компании, которое получило такой вырез.
Он оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845.
Основная камера сдвоенная: один широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f/2,4 и размером 1 микрон. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0. Она также получила интересные функции искусственного интеллекта и распознает личность пользователя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3400 мАч.
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В Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памятью будет стоить 13 999 гривен. А модификация в соотношении памяти 6/128 Гб обойдется на тысячу гривен больше – 14 999 гривен. Когда смартфоны поступят в продажу в Украине пока неизвестно.
Один из самых популярных флагманов от Xiaomi – Mi 8 вскоре поступит в продажу в Украине. Уже известна цена устройства. Его топовая версия будет стоить 15 тысяч гривен.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Xiaomi Mi 8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2248x1080 пикселей. Вверху экрана видим популярную "монобровь". Устройство стало первым смартфоном компании, которое получило такой вырез.
Он оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845.
Основная камера сдвоенная: один широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f/2,4 и размером 1 микрон. Фронтальная камера получила 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0. Она также получила интересные функции искусственного интеллекта и распознает личность пользователя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 3400 мАч.
Читайте также: В WhatsApp найдена серьезная уязвимость
В Украине можно приобрести две модификации Xiaomi Mi 8. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памятью будет стоить 13 999 гривен. А модификация в соотношении памяти 6/128 Гб обойдется на тысячу гривен больше – 14 999 гривен. Когда смартфоны поступят в продажу в Украине пока неизвестно.
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