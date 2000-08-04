Раздел: Технологии
«Живые» кадры с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL
В ролике снят процесс распаковки гаджета.
Появилось "живое" видео с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL. В ролике, опубликованном на YoutTube-канале Slashleaks, показана распаковка устройства.
Ролик подтверждает факт готовности устройства. Презентация нового флагмана ожидается в начале октября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В комплекте со смартфоном должны идти наушники USB-C, зарядка, переходник с USB-C на 3,5 мм, кабель USB-C — USB-C и адаптер с USB-C на USB-A.
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Изображение устройства демонстрирует вырез вверху экрана, как у iPhone X. При этом камера гаджета будет по-прежнему одинарной.
Появилось "живое" видео с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL. В ролике, опубликованном на YoutTube-канале Slashleaks, показана распаковка устройства.
Ролик подтверждает факт готовности устройства. Презентация нового флагмана ожидается в начале октября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В комплекте со смартфоном должны идти наушники USB-C, зарядка, переходник с USB-C на 3,5 мм, кабель USB-C — USB-C и адаптер с USB-C на USB-A.
Читайте также: Стала известна цена Xiaomi Mi 8 в Украине
Изображение устройства демонстрирует вырез вверху экрана, как у iPhone X. При этом камера гаджета будет по-прежнему одинарной.
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