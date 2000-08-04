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Раздел: Технологии  
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«Живые» кадры с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL

«Живые» кадры с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XLВ ролике снят процесс распаковки гаджета.

Появилось "живое" видео с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL. В ролике, опубликованном на YoutTube-канале Slashleaks, показана распаковка устройства.

Ролик подтверждает факт готовности устройства. Презентация нового флагмана ожидается в начале октября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В комплекте со смартфоном должны идти наушники USB-C, зарядка, переходник с USB-C на 3,5 мм, кабель USB-C — USB-C и адаптер с USB-C на USB-A.

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Изображение устройства демонстрирует вырез вверху экрана, как у iPhone X. При этом камера гаджета будет по-прежнему одинарной.

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 Теги: Google Pixel 3 XL, видео

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Сегодня, 17:07 » Автор: Богдан Процив
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