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Samsung Galaxy Note 9 представлен официально

Samsung Galaxy Note 9 представлен официальноМировые продажи стартуют 24 августа, а цена нового смартфона с объемом памяти 512 ГБ будет 1500 долларов.

Компания Samsung в четверг, 9 августа, презентовала свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9. Разработчики отметили, что на данный момент это -самый мощный смартфон компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Гаджет оснащен экраном диагональю 6,3 дюйма, с сохранением пропорций и разрешения (2960х1440 точек, соотношение сторон 18.5:9). Объем оперативной памяти – 6 ГБ для базовой модели, 8 ГБ – для топовых. Процессоры будут как в Galaxy S9/S9+ – Exynos 9810 Octa для всего мира, Qualcomm Snapdragon 845 – для США и Китая. Два этих процессора – это лучшее, что есть на рынке.

Камера в смартфоне оборудована двойным модулем, изменяемой диафрагмой для ночной и дневной съемки, быстрым автофокусом и двукратным оптическим зумом.

По словам представителей компании, Galaxy Note 9 - это "самый мощный смартфон из всех, которые она когда-либо выпускала".

Емкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мАч, представители компании утверждают, что этого хватит на целый день работы.

Galaxy Note 9 будет доступен в четырех цветах: голубом, лавандовом, медном и черном. Смартфон также получил обновленный стилус S-Pen: он будет подключаться к смартфону по Bluetooth. S-Pen может отличаться по цвету от корпуса – к голубому смартфону, например, золотой стилус.

Цена нового смартфона с объемом памяти 512 ГБ будет 1250 евро (1500 дол.).

Предварительные заказы на Samsung Galaxy Note 9 должны начаться 10 августа (по крайней мере в Южной Корее). Мировые продажи стартуют 24 августа.

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Кроме смартфона, на презентации также представили новые smart watch (наручные часы) и музыкальную колонку Samsung.

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 Теги: Samsung, Galaxy Note 9

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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