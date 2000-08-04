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Samsung представила новые «умные» часы — Galaxy Watch
Линейка включила в себя две модели "умных" часов.
Компания Samsung представила новое поколение "умных" часов Galaxy Watch. Линейка включила две модели - серебристую с 46-мм циферблатом, и более компактную с 42-мм циферблатом в черном и золотом цветах. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Обе модели часов поддерживают технологию 3G/LTE и могут заряжается беспроводно.
Гаджеты оснащены дисплеем Super AMOLED с диагональю 1,3 дюйма (46 мм) или 1,2 дюйма (42 мм). Они получили защиту от воды 5 АТМ и от пыли IP68.
Емкость батареи составляет 472 мА·ч (46 мм) или 270 мА·ч (42 мм). Работают они под управлением операционной системы Tizen OS 4.0.
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В основу часов положен 2-ядерный процессор Exynos 9110 @1,15 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1,15 ГБ и 768 МБ для старшей и младшей моделей.
Компания Samsung представила новое поколение "умных" часов Galaxy Watch. Линейка включила две модели - серебристую с 46-мм циферблатом, и более компактную с 42-мм циферблатом в черном и золотом цветах. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Обе модели часов поддерживают технологию 3G/LTE и могут заряжается беспроводно.
Гаджеты оснащены дисплеем Super AMOLED с диагональю 1,3 дюйма (46 мм) или 1,2 дюйма (42 мм). Они получили защиту от воды 5 АТМ и от пыли IP68.
Емкость батареи составляет 472 мА·ч (46 мм) или 270 мА·ч (42 мм). Работают они под управлением операционной системы Tizen OS 4.0.
Читайте также: Специалисты сравнили мощность Galaxy Note 9 и iPhone X
В основу часов положен 2-ядерный процессор Exynos 9110 @1,15 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1,15 ГБ и 768 МБ для старшей и младшей моделей.
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