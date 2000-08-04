» » Sony выпустит «смартфон мечты»
Раздел: Технологии  
0

Sony выпустит «смартфон мечты»

Sony выпустит «смартфон мечты»У компании Sony есть все для того, чтобы выпустить долгожданный «смартфон мечты», однако его появлению всегда что-то мешает.

Сегодня, 10 августа 2018 года, данный производитель раскрыл правду о будущем новинке, которая метит на роль такого мобильного устройства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Этот аппарат получит название Xperia XZ3, а его официальный анонс случится достаточно скоро – в ходе выставки IFA 2018 в Берлине, которая пройдет в первых числах сентября нынешнего года.Смартфон Sony Xperia XZ3, по данным от одного из интернет-магазинов в Европе, который получил сведения от производителя, оснащен 5,7-дюймовым экраном 18:9 с очень тонкими рамками с боковых сторон, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графикой Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной флеш-памяти, модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, а также аккумуляторной батареей емкостью 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Какая именно технология быстрой зарядки будет поддерживаться – не уточняется, однако, скорее всего, рассчитывать покупатели Sony Xperia XZ3 могут только на Quick Charge 3.0, тогда как в мире уже существуют QC 4.0 и QC 4.0+.

Для подзарядки нового «смартфона мечты» будет использоваться интерфейс USB Type-C, а сам телефон окажется в полной мере совместим с двумя SIM-картами.

При необходимости, пользователи смогут вставить в него карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно. Одной из ключевых особенностей новинки окажется двойная основная камера, обладающая 19 Мп и 12 Мп разрешением.

Она сможет делать снимки с 8-кратным оптическим зумом, а также записывать замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду, используя при этом оптическую стабилизацию и гибридную систему фокусировки.

Читайте также: Sony выпустит уникальный смартфон

Ни один другой телефон в мире более на такое не способен. Фронтальная камера телефона получит широкий угол обзора и 13 Мп разрешение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Sony, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:17 » Автор: Татьяна Ларина
     205
     0

Похожие новости по теме

Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети Характеристики смартфона Sony Xperia XZ3 появились в Сети

Sony Xperia XZ3 будет иметь подобный дизайн, как Xperia XZ2 Premium.

Sony Xperia XZ2: стали известны главные характеристики Sony Xperia XZ2: стали известны главные характеристики

Премьера уже скоро!

Смартфон Sony Xperia XZ1 снабдили 3D-сканером Смартфон Sony Xperia XZ1 снабдили 3D-сканером

Телефон получит две версии - на 5,2 и 4,6 дюйма.

Sony представила смартфон Xperia XZ с камерой 23 Мп Sony представила смартфон Xperia XZ с камерой 23 Мп

Новинка имеет дисплей 5,2 дюйма и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 820.

Полные технические характеристики флагмана Sony Xperia Z3 Полные технические характеристики флагмана Sony Xperia Z3

Совсем скоро новый флагманский смартфон представят официально.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх