Раздел: Технологии
Sony выпустит «смартфон мечты»
У компании Sony есть все для того, чтобы выпустить долгожданный «смартфон мечты», однако его появлению всегда что-то мешает.
Сегодня, 10 августа 2018 года, данный производитель раскрыл правду о будущем новинке, которая метит на роль такого мобильного устройства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Этот аппарат получит название Xperia XZ3, а его официальный анонс случится достаточно скоро – в ходе выставки IFA 2018 в Берлине, которая пройдет в первых числах сентября нынешнего года.Смартфон Sony Xperia XZ3, по данным от одного из интернет-магазинов в Европе, который получил сведения от производителя, оснащен 5,7-дюймовым экраном 18:9 с очень тонкими рамками с боковых сторон, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графикой Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной флеш-памяти, модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, а также аккумуляторной батареей емкостью 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Какая именно технология быстрой зарядки будет поддерживаться – не уточняется, однако, скорее всего, рассчитывать покупатели Sony Xperia XZ3 могут только на Quick Charge 3.0, тогда как в мире уже существуют QC 4.0 и QC 4.0+.
Для подзарядки нового «смартфона мечты» будет использоваться интерфейс USB Type-C, а сам телефон окажется в полной мере совместим с двумя SIM-картами.
При необходимости, пользователи смогут вставить в него карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно. Одной из ключевых особенностей новинки окажется двойная основная камера, обладающая 19 Мп и 12 Мп разрешением.
Она сможет делать снимки с 8-кратным оптическим зумом, а также записывать замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду, используя при этом оптическую стабилизацию и гибридную систему фокусировки.
Читайте также: Sony выпустит уникальный смартфон
Ни один другой телефон в мире более на такое не способен. Фронтальная камера телефона получит широкий угол обзора и 13 Мп разрешение.
Сегодня, 10 августа 2018 года, данный производитель раскрыл правду о будущем новинке, которая метит на роль такого мобильного устройства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Этот аппарат получит название Xperia XZ3, а его официальный анонс случится достаточно скоро – в ходе выставки IFA 2018 в Берлине, которая пройдет в первых числах сентября нынешнего года.Смартфон Sony Xperia XZ3, по данным от одного из интернет-магазинов в Европе, который получил сведения от производителя, оснащен 5,7-дюймовым экраном 18:9 с очень тонкими рамками с боковых сторон, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, графикой Adreno 630, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной флеш-памяти, модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, а также аккумуляторной батареей емкостью 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Какая именно технология быстрой зарядки будет поддерживаться – не уточняется, однако, скорее всего, рассчитывать покупатели Sony Xperia XZ3 могут только на Quick Charge 3.0, тогда как в мире уже существуют QC 4.0 и QC 4.0+.
Для подзарядки нового «смартфона мечты» будет использоваться интерфейс USB Type-C, а сам телефон окажется в полной мере совместим с двумя SIM-картами.
При необходимости, пользователи смогут вставить в него карту памяти microSD объемом до 512 ГБ включительно. Одной из ключевых особенностей новинки окажется двойная основная камера, обладающая 19 Мп и 12 Мп разрешением.
Она сможет делать снимки с 8-кратным оптическим зумом, а также записывать замедленное видео со скоростью до 960 кадров в секунду, используя при этом оптическую стабилизацию и гибридную систему фокусировки.
Читайте также: Sony выпустит уникальный смартфон
Ни один другой телефон в мире более на такое не способен. Фронтальная камера телефона получит широкий угол обзора и 13 Мп разрешение.
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