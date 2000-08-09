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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила пробку для ценителей вин

Xiaomi представила пробку для ценителей винXiaomi представила пробку для вина, которая имеет несколько интересных функций.

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт для ценителей вин. Это специальная многоразовая пробка для вина, которая сохранит вкус и аромат напитка надолго, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Пробка, что имеет название Xiaomi Circle Joy, изготовлена из нержавеющей стали и практически не увеличивает габариты бутылки. Поэтому запечатанную заново бутылку можно легко держать в холодильнике.

Xiaomi Circle Joy имеет специальный индикатор, который следит за сроком хранения. Кроме того, пробка создает в середине бутылки специальное разрежения, чем обеспечивает сохранение натурального вкуса и аромата напитка.

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Стоит гаджет, как и вся продукция Xiaomi, немного – всего 8 долларов или чуть больше 200 гривен.
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 Теги: Xiaomi, пробка, вино

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Сегодня, 12:40 » Автор: Алена Шимко
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