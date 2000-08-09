Раздел: Технологии
Раскрыты подробности спецификации Sony Xperia XZ3
Новые подробности о двойной камере и прочих характеристиках.
В конце прошлого месяца Sony подтвердила, что является одним из ведущих производителей датчиков изображения для мобильных камер и готова нести инновации. Был представлен CMOS-датчик IMX586 с разрешением 48-мегапикселей, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Именно его начнут устанавливать во флагманы 2019 года от Samsung, Google, Xiaomi и, безусловно же, Sony. Инсайдеры даже назвали смартфон, что первым получит новый крутой сенсор - Sony Xperia XZ3. Но сегодня в сеть кто-то слил характеристики будущего флагмана, которые не подтверждают эти сведения.
Читайте также: Смартфоны Sony Xperia XZ2 существенно подешевели
Последние данные указывают на то, что Sony Xperia XZ3 предложит сдвоенный модуль от Xperia XZ2 Premium на 19 Мп со светосилой f/1.8 и 12 Мп с диафрагмой f/2.0. На передней панели находится 13 Мп датчик с апертурой f/2.0. Если говорить о других характеристиках флагмана, то упоминается 5,7-дюймовый экран разрешением 2160х1080 точек, SoC Snapdragon 845, 6 Гб оперативки и внутреннее хранилище на 64/128 Гб. Заявлена батарейка емкостью 3240 мАч, разъем USB Type-C, лоток для карт microSD до 400 Гб и быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Дебютировать Sony Xperia XZ3 должен на IFA 2018 в Берлине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
260
0
Также советуем посмотреть
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
Оставьте свой комментарий