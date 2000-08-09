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Раздел: Технологии  
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Раскрыты подробности спецификации Sony Xperia XZ3

Раскрыты подробности спецификации Sony Xperia XZ3
Новые подробности о двойной камере и прочих характеристиках.

В конце прошлого месяца Sony подтвердила, что является одним из ведущих производителей датчиков изображения для мобильных камер и готова нести инновации. Был представлен CMOS-датчик IMX586 с разрешением 48-мегапикселей, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Именно его начнут устанавливать во флагманы 2019 года от Samsung, Google, Xiaomi и, безусловно же, Sony. Инсайдеры даже назвали смартфон, что первым получит новый крутой сенсор - Sony Xperia XZ3. Но сегодня в сеть кто-то слил характеристики будущего флагмана, которые не подтверждают эти сведения.

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Последние данные указывают на то, что Sony Xperia XZ3 предложит сдвоенный модуль от Xperia XZ2 Premium на 19 Мп со светосилой f/1.8 и 12 Мп с диафрагмой f/2.0. На передней панели находится 13 Мп датчик с апертурой f/2.0. Если говорить о других характеристиках флагмана, то упоминается 5,7-дюймовый экран разрешением 2160х1080 точек, SoC Snapdragon 845, 6 Гб оперативки и внутреннее хранилище на 64/128 Гб. Заявлена батарейка емкостью 3240 мАч, разъем USB Type-C, лоток для карт microSD до 400 Гб и быстрая зарядка Quick Charge 3.0. Дебютировать Sony Xperia XZ3 должен на IFA 2018 в Берлине.
Раскрыты подробности спецификации Sony Xperia XZ3
Раскрыты подробности спецификации Sony Xperia XZ3
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 Теги: Sony Xperia XZ3, камера, характеристика

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Сегодня, 15:26 » Автор: Алена Шимко
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