Раздел: Технологии
Опубликована свежая статистика киберугроз Android-устройствам
Исследование, проведённое компанией ESET, позволяет говорить о том, что количество киберугроз, нацеленных на платформу Android, сокращается.
Так, в первые шесть месяцев 2018 года были обнаружены 348 уязвимостей для Android - это 41 % от общего числа «дыр», найденных в прошлом году. Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация с безопасностью Android-устройств постепенно улучшается, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Отмечается также, что только четверть Android-багов 2018 года являются критическими. Это меньше доли уязвимостей данной категории, которые были обнаружены специалистами в предыдущие годы.
Общее число обнаружений Android-угроз сократилось на 27,48 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 12,87 % в сравнении со второй половиной 2017 года.
Впрочем, злоумышленники продолжают активно атаковать владельцев Android-гаджетов. В настоящее время ежемесячно появляются около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.
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Причём сетевые злоумышленники разрабатывают качественно новые преступные схемы с использованием Android. К примеру, недавно была зафиксирована атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.
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