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Раздел: Технологии  
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Xiaomi представила уникальную пробку для вина

Xiaomi представила уникальную пробку для винаXiaomi Circle Joy имеет специальный индикатор.

Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт для ценителей вин. Это специальная многоразовая пробка для вина, которая сохранит вкус и аромат напитка надолго.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Пробка, что имеет название Xiaomi Circle Joy, изготовлена из нержавеющей стали и практически не увеличивает габариты бутылки. Поэтому запечатанную заново бутылку можно легко держать в холодильнике.

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Xiaomi Circle Joy имеет специальный индикатор, который следит за сроком хранения. Кроме того, пробка создает в середине бутылки специальное разрежения, чем обеспечивает сохранение натурального вкуса и аромата напитка.

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 Теги: Xiaomi, вино, пробка

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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