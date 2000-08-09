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Раздел: Технологии  
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Xiaomi официально анонсировала новый суббренд

Xiaomi официально анонсировала новый суббрендПриблизительная стоимость девайса будет в районе 430 евро.

Информация о новом суббернде Xiaomi POCO уже неоднократно появлялась в сети. И вот на днях производитель официально анонсировал его в Индии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ua.today.

Новое подразделение возглавит предприниматель Джаи Мани (Jai Mani). Компания займётся производством смартфонов, которые будут продаваться на глобальном рынке. Их главными особенностями станут скорость и невысокая цена (привет OnePlus). Первым устройством под новым брендом будет смартфон с названием Pocophone F1.

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Согласно утечкам, новинка получит топовый процессор Snapdragon 845, двойную основную камеру на 12 Мп + 5 Мп и фронтальную на 20 Мп. Кроме этого устройство оснастят 6-дюймовым экраном с вырезом и разрешением Full HD+, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, NFC-чипом и аккумулятором на 4000 мАч.

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 Теги: Xiaomi, суббренд

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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