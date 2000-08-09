Раздел: Технологии
Apple планирует использовать iPhone вместо паспортов
Apple подтвердила возможность использования iPhone в качестве варианта идентификации пользователя.
Соответствующая патентная заявка была подана в ведомство США по патентам и товарным знакам 30 марта. Опубликовали же ее вчера вечером, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Патент называется «Безопасный импорт документов». Описанное устройство оснащено несколькими радиочастотными приемниками ближнего действия. Речь идет о RFID и NFC.
Как только пользователь подносит iPhone, датчики считывают паспортные данные по зашифрованному протоколу и получает необходимую информацию с удаленных серверов соответствующих государственных органов.
Защита на такое сканирование будет осуществляться посредством Touch ID и Face ID. Обе системы биометрической аутентификации показали себя, как надежные от взлома.
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Apple понимает потенциал подобных систем аутентификации посредством iPhone в аэропортах, на вокзалах и местах, где требуется оперативная регистрация большого количества людей.
Соответствующая патентная заявка была подана в ведомство США по патентам и товарным знакам 30 марта. Опубликовали же ее вчера вечером, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Патент называется «Безопасный импорт документов». Описанное устройство оснащено несколькими радиочастотными приемниками ближнего действия. Речь идет о RFID и NFC.
Как только пользователь подносит iPhone, датчики считывают паспортные данные по зашифрованному протоколу и получает необходимую информацию с удаленных серверов соответствующих государственных органов.
Защита на такое сканирование будет осуществляться посредством Touch ID и Face ID. Обе системы биометрической аутентификации показали себя, как надежные от взлома.
Читайте также: Apple планирует увеличить дисплеи новых iPhone
Apple понимает потенциал подобных систем аутентификации посредством iPhone в аэропортах, на вокзалах и местах, где требуется оперативная регистрация большого количества людей.
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