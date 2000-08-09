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Раздел: Технологии  
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Apple планирует использовать iPhone вместо паспортов

Apple планирует использовать iPhone вместо паспортовApple подтвердила возможность использования iPhone в качестве варианта идентификации пользователя.

Соответствующая патентная заявка была подана в ведомство США по патентам и товарным знакам 30 марта. Опубликовали же ее вчера вечером, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Патент называется «Безопасный импорт документов». Описанное устройство оснащено несколькими радиочастотными приемниками ближнего действия. Речь идет о RFID и NFC.

Как только пользователь подносит iPhone, датчики считывают паспортные данные по зашифрованному протоколу и получает необходимую информацию с удаленных серверов соответствующих государственных органов.

Защита на такое сканирование будет осуществляться посредством Touch ID и Face ID. Обе системы биометрической аутентификации показали себя, как надежные от взлома.

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Apple понимает потенциал подобных систем аутентификации посредством iPhone в аэропортах, на вокзалах и местах, где требуется оперативная регистрация большого количества людей.
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 Теги: Apple, iPhone

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Сегодня, 13:21 » Автор: Татьяна Ларина
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