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Раздел: Технологии  
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Названы пять худших смартфонов 2018 года

Названы пять худших смартфонов 2018 годаТретье место в списке досталось Samsung Galaxy A8.

Аналитики рассказали о гаджетах, которые разочаровали покупателей после приобретения.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Эксперты назвали пять худших смартфонов текущего года, которые могут разочаровать потребителя после приобретения.

Лидером антирейтинга стал Nohor 9 Lite. Несмотря на невысокую стоимость гаджет имеет слабые технические характеристики, небольшая память, которая приводит к необходимости покупки дополнительной карты памяти, а также аккумулятор небольшой емкости - всего 3000 мАч.

Второе место досталось смартфону Vivo V9. Аппарат имеет привлекательный внешний вид, однако, у него старый порт microUSB, а также отсутствует NFC. Фотокамера смартфона при солнечном свете засвечивает объекты, сообщает Oane.ws.

Третье место в списке досталось Samsung Galaxy A8, который признан худшим представителем своего класса - у него всего 32 Гб постоянной памяти и батарея, которая быстро разряжается. Среди недостатков - слабое качество камеры и неяркий экран.

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Четвертым среди худших стал LG G7 ThinQ. Гаджет стоит 60 тысяч рублей, однако имеет слабый аккумулятор и бракованный дисплей.

Замыкает ТОП - 5 одель LG Q7 Plus, цена которого варьируется в пределах 15-25 тысяч. Эксперты не советуют его приобретать из-за одинарной камеры и батареей на 3000 мАч.
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 Теги: смартфон, худшие, 2018

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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