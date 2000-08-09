Раздел: Технологии
Названы пять худших смартфонов 2018 года
Третье место в списке досталось Samsung Galaxy A8.
Аналитики рассказали о гаджетах, которые разочаровали покупателей после приобретения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Эксперты назвали пять худших смартфонов текущего года, которые могут разочаровать потребителя после приобретения.
Лидером антирейтинга стал Nohor 9 Lite. Несмотря на невысокую стоимость гаджет имеет слабые технические характеристики, небольшая память, которая приводит к необходимости покупки дополнительной карты памяти, а также аккумулятор небольшой емкости - всего 3000 мАч.
Второе место досталось смартфону Vivo V9. Аппарат имеет привлекательный внешний вид, однако, у него старый порт microUSB, а также отсутствует NFC. Фотокамера смартфона при солнечном свете засвечивает объекты, сообщает Oane.ws.
Третье место в списке досталось Samsung Galaxy A8, который признан худшим представителем своего класса - у него всего 32 Гб постоянной памяти и батарея, которая быстро разряжается. Среди недостатков - слабое качество камеры и неяркий экран.
Читайте также: Названы лидеры среди производителей смартфонов
Четвертым среди худших стал LG G7 ThinQ. Гаджет стоит 60 тысяч рублей, однако имеет слабый аккумулятор и бракованный дисплей.
Замыкает ТОП - 5 одель LG Q7 Plus, цена которого варьируется в пределах 15-25 тысяч. Эксперты не советуют его приобретать из-за одинарной камеры и батареей на 3000 мАч.
Аналитики рассказали о гаджетах, которые разочаровали покупателей после приобретения.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Эксперты назвали пять худших смартфонов текущего года, которые могут разочаровать потребителя после приобретения.
Лидером антирейтинга стал Nohor 9 Lite. Несмотря на невысокую стоимость гаджет имеет слабые технические характеристики, небольшая память, которая приводит к необходимости покупки дополнительной карты памяти, а также аккумулятор небольшой емкости - всего 3000 мАч.
Второе место досталось смартфону Vivo V9. Аппарат имеет привлекательный внешний вид, однако, у него старый порт microUSB, а также отсутствует NFC. Фотокамера смартфона при солнечном свете засвечивает объекты, сообщает Oane.ws.
Третье место в списке досталось Samsung Galaxy A8, который признан худшим представителем своего класса - у него всего 32 Гб постоянной памяти и батарея, которая быстро разряжается. Среди недостатков - слабое качество камеры и неяркий экран.
Читайте также: Названы лидеры среди производителей смартфонов
Четвертым среди худших стал LG G7 ThinQ. Гаджет стоит 60 тысяч рублей, однако имеет слабый аккумулятор и бракованный дисплей.
Замыкает ТОП - 5 одель LG Q7 Plus, цена которого варьируется в пределах 15-25 тысяч. Эксперты не советуют его приобретать из-за одинарной камеры и батареей на 3000 мАч.
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