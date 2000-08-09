Раздел: Технологии
Apple планирует улучшить Apple ID и iCloud
В полномочия будущего сотрудника Apple войдет разработка интерфейсов для iCloud и Apple ID.
Apple планирует улучшить Apple ID и iCloudНесмотря на регулярный выход новых версий iOS и macOS, Apple весьма давно не предпринимала кардинальных обновлений сервиса iCloud и не добавляла новых фич для учетных записей Apple ID.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Похоже, что вскоре все может измениться. На сайте Jobs.apple.com появилась вакансия дизайнера, которому предстоит заниматься iCloud.
В полномочия будущего сотрудника Apple войдет разработка интерфейсов для iCloud и Apple ID. Главное условие - создание дружественного и понятного пользователям интерфейса.
Требования к кандидату: опыт в дизайне интерфейсов от пяти лет, глубокие знания в области построения дизайна операционок iOS и macOS, владение офисным пакетом Keynote, Photoshop и прочими дизайнерскими инструментами.
Читайте также: Apple рассказали, что хранят данные пользователей на чужих серверах
О потенциальном размере оклада ни слова. Все в духе Apple.
Apple планирует улучшить Apple ID и iCloudНесмотря на регулярный выход новых версий iOS и macOS, Apple весьма давно не предпринимала кардинальных обновлений сервиса iCloud и не добавляла новых фич для учетных записей Apple ID.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Похоже, что вскоре все может измениться. На сайте Jobs.apple.com появилась вакансия дизайнера, которому предстоит заниматься iCloud.
В полномочия будущего сотрудника Apple войдет разработка интерфейсов для iCloud и Apple ID. Главное условие - создание дружественного и понятного пользователям интерфейса.
Требования к кандидату: опыт в дизайне интерфейсов от пяти лет, глубокие знания в области построения дизайна операционок iOS и macOS, владение офисным пакетом Keynote, Photoshop и прочими дизайнерскими инструментами.
Читайте также: Apple рассказали, что хранят данные пользователей на чужих серверах
О потенциальном размере оклада ни слова. Все в духе Apple.
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