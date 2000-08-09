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Раздел: Технологии  
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Apple планирует улучшить Apple ID и iCloud

Apple планирует улучшить Apple ID и iCloudВ полномочия будущего сотрудника Apple войдет разработка интерфейсов для iCloud и Apple ID.

Apple планирует улучшить Apple ID и iCloudНесмотря на регулярный выход новых версий iOS и macOS, Apple весьма давно не предпринимала кардинальных обновлений сервиса iCloud и не добавляла новых фич для учетных записей Apple ID.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Похоже, что вскоре все может измениться. На сайте Jobs.apple.com появилась вакансия дизайнера, которому предстоит заниматься iCloud.

В полномочия будущего сотрудника Apple войдет разработка интерфейсов для iCloud и Apple ID. Главное условие - создание дружественного и понятного пользователям интерфейса.

Требования к кандидату: опыт в дизайне интерфейсов от пяти лет, глубокие знания в области построения дизайна операционок iOS и macOS, владение офисным пакетом Keynote, Photoshop и прочими дизайнерскими инструментами.

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 Теги: Apple, Apple ID, iCloud

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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