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Раздел: Технологии  
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Note 10 получит новый аккумулятор

Note 10 получит новый аккумуляторТакже упоминается неизвестная технология COOL tech.

Как известно, бренд Honor готовится в ближайшее время выпустить фаблет Note 10, которому приписывают 6,9-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2220 х 1080 пикселей, чипсет Kirin 970, 6/8 Гб оперативки, 64/128 Гб флэш-памяти, двойную основную камеру (16 Мп + 24 Мп), а также 13-мегапиксельную фронталку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

Кроме того, по Сети ходит информация, что новинка получит технологию, позволяющую отображать на дисплее с разрешением 2220 х 1080 точек 2К картинку.

О ёмкости аккумуляторной батареи Honor Note 10 изначально ходили слухи про 6000 мАч, затем в TENAA появились данные о 4900 мАч, но вчера производитель опубликовал тизер, на котором указана ёмкость в 5000 мАч.

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Также в тексте на тизере упоминается неизвестная технология COOL tech, ничего конкретного о которой пока не сообщается.
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 Теги: Note 10, аккумулятор

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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