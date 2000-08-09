Note 10 получит новый аккумулятор

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Уже стало известно, что новый смартфон Samsung Galaxy Note III представят 4 сентября этого года, то есть за два дня до старта выставки IFA 2013 в Берлине. Но сейчас становятся известными все больше и больше новых подробностей о новом устройстве. Человек, который будто бы держал в руках прототип Galaxy Note III, говорит, что