Раздел: Технологии
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине
Mi Band 3 может работать до 20 дней.
В Украине официально стартовали продажи фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Его можно приобрести за 899 гривен. Трекер также получил поддержку кириллицы, поэтому уведомления на экране будут отображаться корректно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее Xiaomi Mi Band 3 можно было купить в Украине по предзаказу, однако цена была значительно выше – 1399 гривен.
Официальная стоимость Mi Band 3 в Украине мало отличается от рекомендованной в Китае. Так, во время презентации назвали цену в 169 юаней – это около 700 гривен.
Как известно, Xiaomi Mi Band 3 получил сенсорный экран, почти вдвое больше чем у предшественника. Устройство также имеет защиту от воды и пыли, что дает возможность погружаться под воду на глубину до 50м.
Читайте также: Xiaomi официально представила Mi Band 3
На одном заряде батареи Mi Band 3 может работать до 20 дней.
При этом разрекламированный чип NFC, который дает возможность рассчитываться с помощью браслета, эта модель не получила. Появится ли в Украине версия с NFC, пока неизвестно. Есть вероятность, что такие модели буду продавать исключительно на территории Китая.
В Украине официально стартовали продажи фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Его можно приобрести за 899 гривен. Трекер также получил поддержку кириллицы, поэтому уведомления на экране будут отображаться корректно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ранее Xiaomi Mi Band 3 можно было купить в Украине по предзаказу, однако цена была значительно выше – 1399 гривен.
Официальная стоимость Mi Band 3 в Украине мало отличается от рекомендованной в Китае. Так, во время презентации назвали цену в 169 юаней – это около 700 гривен.
Как известно, Xiaomi Mi Band 3 получил сенсорный экран, почти вдвое больше чем у предшественника. Устройство также имеет защиту от воды и пыли, что дает возможность погружаться под воду на глубину до 50м.
Читайте также: Xiaomi официально представила Mi Band 3
На одном заряде батареи Mi Band 3 может работать до 20 дней.
При этом разрекламированный чип NFC, который дает возможность рассчитываться с помощью браслета, эта модель не получила. Появится ли в Украине версия с NFC, пока неизвестно. Есть вероятность, что такие модели буду продавать исключительно на территории Китая.
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