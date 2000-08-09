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Раздел: Технологии  
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Стало известно, на какие гаджеты HTC установит Android 9 Pie

Стало известно, на какие гаджеты HTC установит Android 9 PieНедавно вышла финальная сборка Android 9 Pie, которая сразу стала поступать на смартфоны Google Pixel.

В тот же день Essential выпустила соответствующее обновление на Essential Phone, а Huawei подтвердила, что работает над обновлением для своих аппаратов. Теперь и тайваньская HTC решила порадовать владельцев своих флагманских продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.

По данным компании, обновления получат смартфоны HTC U11, U11 Plus, U11 Life и U12 Plus, выпущенные соответственно в 2017 и 2018 годах. Не ясно, планирует ли производитель предложить обновки и для других своих продуктов: выпущенных ранее или принадлежащих к более низкому классу, - но четыре упомянутых флагмана гарантированно получат «вишнёвый пирог».

К сожалению, пока не ясно, когда именно выйдет обновление - HTC ничего не говорит об этом. Другими словами, в лучшем случае могут пройти недели, а в худшем - месяцы. Вполне возможно, что U11 life, выпущенный в рамках программы Android One, окажется первым в списке, ведь речь идёт об эталонном окружении Android и HTC не требуется дорабатывать своё ПО для него.

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Впрочем, учитывая, что некоторые из середнячков Samsung, по словам корейской компании, получат обновление на базе прошлогодней Android 8 Oreo лишь в 2019 году, время ожидания вполне может затянуться. HTC, впрочем, обещает вскоре назвать более точные даты и говорит, что ей не терпится узнать мнение пользователей о «свежей сладости» от Google, что можно истолковать в пользу скорого выпуска прошивок.
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 Теги: HTC, Android 9 Pie, смартфон, операционная система

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Сегодня, 09:36 » Автор: Алена Шимко
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