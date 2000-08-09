Раздел: Технологии
Facebook, Twitter и Snapchat теряют пользователей: названа причина
Показатели роста аудитории Facebook замедлились из-за утечки данных пользователей, Snapchat потерял в связи с неудачным редизайном, а Twitter подвела собственная честность.
Если сравнивать абсолютные показатели, то у Facebook дела идут безоблачно. По информации портала Statista, за прошедший год сама соцсеть, а также принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp расширили ежемесячную аудиторию активных пользователей на 728 миллионов человек (а с учетом Facebook Messenger – более миллиарда пользователей). У конкурирующих социальных сетей Twitter и Snapchat показатели значительно скромнее (+9 и +15 миллионов, соответственно), передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
В то же время некоторые тенденции должны насторожить руководство Facebook. Первый тревожный звонок – это аудитория на американском рынке. Несколько лет в США пятерку лидеров по посещаемости составляют Google, Facebook, YouTube, Yahoo и Amazon.
И если первый лидирует с большим отрывом (15,28 миллиардов визитов в месяц), то в борьбе за 2-3 и 4-5 места намечаются рокировки. К Facebook с его 4,7 миллиардами посещений опасно приблизился YouTube (4,5 млрд.), а Amazon (2 млрд.) уже потеснил с четвертой позиции Yahoo (1,9 млрд.).
Причем посещаемость соцсети Марка Цукерберга за два года сократилась вдвое, в то время как темпы падения визитов на сайты Google и Yahoo менее выражены, а YouTube и Amazon могут похвастать стабильностью.
Менеджменту Facebook, Twitter и Snapchat рекомендуют обратить внимание на другой показатель – сокращение аудитории из-за действий менеджмента.
Так, по прогнозам аналитиков к концу года три миллиона пользователей в возрасте до 25 лет из США и Соединенного Королевства покинут Facebook.
К тому же из-за скандала с Cambridge Analytica соцсеть уже потеряла три миллиона посетителей из Европы.
Сказались эти явления и на стоимости Facebook, которая за день снизилась на 120 миллиардов долларов (рекордное падение для американского рынка).
Потерю молодой аудитории Facebook компенсирует за счет Instagram. Эта соцсеть также “откусила” кусок “социального пирога” у сервиса Snapchat, который потерял 3 миллиона ежедневных посетителей из-за неудачного редизайна.
Примечательно, что один твит Kylie Jenner отобрал у этой соцсети 1,3 миллиарда долларов стоимости. Для этого блоггеру достаточно было задать 25 миллионам своих подписчиков вопрос: “никто уже не открывает Snapchat?”.
Потери и у Twitter – месячная аудитория ресурса сократилась на один миллион человек. Причём в этом виноват менеджмент соцсети, который решил почистить ряды от ботов.
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Как оказалось, таковых насчитывается приличное количество, а честность перед своими пользователями может быть финансово невыгодной – компания потеряла 15 долларов на акции.
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