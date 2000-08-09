» » Facebook, Twitter и Snapchat теряют пользователей: названа причина
Раздел: Технологии  
0

Facebook, Twitter и Snapchat теряют пользователей: названа причина

Facebook, Twitter и Snapchat теряют пользователей: названа причина
Показатели роста аудитории Facebook замедлились из-за утечки данных пользователей, Snapchat потерял в связи с неудачным редизайном, а Twitter подвела собственная честность.

Если сравнивать абсолютные показатели, то у Facebook дела идут безоблачно. По информации портала Statista, за прошедший год сама соцсеть, а также принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp расширили ежемесячную аудиторию активных пользователей на 728 миллионов человек (а с учетом Facebook Messenger – более миллиарда пользователей). У конкурирующих социальных сетей Twitter и Snapchat показатели значительно скромнее (+9 и +15 миллионов, соответственно), передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

В то же время некоторые тенденции должны насторожить руководство Facebook. Первый тревожный звонок – это аудитория на американском рынке. Несколько лет в США пятерку лидеров по посещаемости составляют Google, Facebook, YouTube, Yahoo и Amazon.

И если первый лидирует с большим отрывом (15,28 миллиардов визитов в месяц), то в борьбе за 2-3 и 4-5 места намечаются рокировки. К Facebook с его 4,7 миллиардами посещений опасно приблизился YouTube (4,5 млрд.), а Amazon (2 млрд.) уже потеснил с четвертой позиции Yahoo (1,9 млрд.).

Причем посещаемость соцсети Марка Цукерберга за два года сократилась вдвое, в то время как темпы падения визитов на сайты Google и Yahoo менее выражены, а YouTube и Amazon могут похвастать стабильностью.

Менеджменту Facebook, Twitter и Snapchat рекомендуют обратить внимание на другой показатель – сокращение аудитории из-за действий менеджмента.

Так, по прогнозам аналитиков к концу года три миллиона пользователей в возрасте до 25 лет из США и Соединенного Королевства покинут Facebook.

К тому же из-за скандала с Cambridge Analytica соцсеть уже потеряла три миллиона посетителей из Европы.

Сказались эти явления и на стоимости Facebook, которая за день снизилась на 120 миллиардов долларов (рекордное падение для американского рынка).

Потерю молодой аудитории Facebook компенсирует за счет Instagram. Эта соцсеть также “откусила” кусок “социального пирога” у сервиса Snapchat, который потерял 3 миллиона ежедневных посетителей из-за неудачного редизайна.

Примечательно, что один твит Kylie Jenner отобрал у этой соцсети 1,3 миллиарда долларов стоимости. Для этого блоггеру достаточно было задать 25 миллионам своих подписчиков вопрос: “никто уже не открывает Snapchat?”.

Потери и у Twitter – месячная аудитория ресурса сократилась на один миллион человек. Причём в этом виноват менеджмент соцсети, который решил почистить ряды от ботов.

Читайте также: Один пост в Twitter обрушил акции Snapchat на 1,3 млрд. долларов

Как оказалось, таковых насчитывается приличное количество, а честность перед своими пользователями может быть финансово невыгодной – компания потеряла 15 долларов на акции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Facebook, Twitter, Snapchat, популярность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:49 » Автор: Алена Шимко
     164
     0

Похожие новости по теме

Один пост в Twitter обрушил акции Snapchat на 1,3 млрд. долларов Один пост в Twitter обрушил акции Snapchat на 1,3 млрд. долларов

Судьбоносное сообщение разместила американская модель Кайли Дженнер.

Twitter планирует запустить новую полезную функцию Twitter планирует запустить новую полезную функцию

Twitter планирует запустить функцию-аналог Snapchat, с помощью которой будет удобнее публиковать видео.

Instagram похвастался существенным ростом числа пользователей Instagram похвастался существенным ростом числа пользователей

У Instagram уже 600 млн пользователей.

Snapchat становится серьезным конкурентом для Twitter Snapchat становится серьезным конкурентом для Twitter

Популярность Snapchat стремительно растет.

Количество пользователей Facebook достигло 1,3 миллиарда Количество пользователей Facebook достигло 1,3 миллиарда

Прошлый квартал увеличил посещаемость социальной сети на пятьдесят миллионов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх