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Lenovo представила самую тонкую мобильную рабочую станцию

Lenovo представила самую тонкую мобильную рабочую станциюКомпания Lenovo представила новую рабочую станцию ThinkPad P1 для творческих людей, инженеров и других профессионалов, нуждающихся в мощном портативном оборудовании.

При толщине в 18,4 мм это самая тонкая из когда-либо выпускавшихся Lenovo систем такого класса. Она выполнена в фирменном узнаваемом стиле ThinkPad и может предложить немало, включая процессоры Intel Xeon 8-го поколения.Несмотря на использование 15,6-дюймового экрана, вес устройства также относительно небольшой - всего 1,7 кг, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Доступны варианты экрана как с разрешением Full HD, так и 4K. Дисплей повышенного разрешения также предлагает сенсорную панель, яркость 400 Кд/м2, 100-процентный цветовой охват Adobe RGB и поддержку вывода с глубиной 10-бит на канал - благодаря этому устройство может оказаться востребованным среди фотографов, графических дизайнеров и видеографов.

Помимо процессоров Intel 8-го поколения Core i5/i7/i9 или Xeon, устройство оснащается графическим ускорителем NVIDIA Quadro P2000 и может комплектоваться ОЗУ объёмом до 64 Гбайт и SSD-накопителем ёмкостью 4 Тбайт.

Lenovo оснастила ThinkPad P1 множеством разъёмов, в том числе SD-картоводом, двумя Thunderbolt 3, двумя USB-C 3.1, HDMI 2.0, гигабитным мини-портом Ethernet, комбинированным аудиоразъёмом и устройством для чтения смарт-карт. Стоит упомянуть встроенную ИК-камеру для Windows Hello и веб-камеру 720p, а также поддержку Wi-Fi 802.11ac 2×2 и Bluetooth 5.

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Как и в случае с некоторыми другими ноутбуками Lenovo, ThinkPad P1 успешно прошёл проверку качества MIL-SPEC по 12 категориям и 21 процедуре. Эта модель имеет рейтинг Energy Star 6.1 среди прочих «зелёных» сертификатов и целый ряд приобретаемых отдельно аппаратных средств и аксессуаров. Например, Lenovo предлагает покупателям док-станцию ThinkPad Thunderbolt Workstation, рюкзак для 15,6-дюймовых ноутбуков и монитор ThinkVision P32u.Все варианты ThinkPad P1 комплектуются батареей на 80 Вт·ч, которая заряжается специальным 135-Вт адаптером (пополнение ёмкости аккумулятора ноутбука через USB-C не поддерживается). Поставки устройства начнутся уже в конце августа по цене от $1950 на американском рынке.
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 Теги: Lenovo, ThinkPad P1

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Сегодня, 16:20 » Автор: Алена Шимко
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