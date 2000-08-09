Раздел: Технологии
Google уличили в слежке за передвижениями пользователей
Проблема затрагивает около 2 млрд устройств.
Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press. Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP, пишет Хроника.инфо.
Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».
Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они выяснили, что после того, как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. Так, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.
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Агентство уточняет, что проблема затрагивает около 2 млрд устройств под операционной системой Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone в мире, которые используют карты или поиск от Google.
Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Associated Press. Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов по просьбе AP, пишет Хроника.инфо.
Агентство отмечает, что Google заранее спрашивает у пользователя, может ли приложение компании использовать его геолокацию. На странице поддержки Google подчеркивается, что пользователи, не дававшие такого согласия, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».
Тем не менее, как выяснили журналисты AP, эта информация не соответствует действительности. В результате эксперимента они выяснили, что после того, как пользователи выключают историю передвижений, но не меняют настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают сохранять данные о местоположении. Так, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.
Читайте также: Facebook уличили в слежке за звонками и СМС на смартфоне
Агентство уточняет, что проблема затрагивает около 2 млрд устройств под операционной системой Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone в мире, которые используют карты или поиск от Google.
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