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Раздел: Технологии  
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В популярных социальных сетях произошел масштабный сбой

В популярных социальных сетях произошел масштабный сбойНа проблемы жалуются жители Киева, Одессы и Днепра.

В социальных сетях и приложениях для общения Twitter, Facebook и Viber по состоянию на 20:20 фиксируются проблемы в работе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

По состоянию на 20:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (74%), авторизироваться (15%), а также отправлять или получать сообщения (10%).

Больше всего страдают США, Бразилия, Аргентина, Перу, Мексика, Турция, Малайзия, Япония, Индия, Россия, Греция, Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Норвегия.

В Украине проблемы фиксируются на востоке страны, в Одессе и в Житомире.

По состоянию на 20:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (43%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (19%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Японии, Австралии, Индии, Непале, Пакистане, России, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Австрии Польши, Дании, Швеции и Румынии.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Одессы и Днепра.

По состоянию на 20:20 по киевскому времени пользователи Viber жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (25%), а также отправлять или получать сообщения (25%).

Наибольшие проблемы с работой приложения есть в США, Мексике, Аргентине, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Беларуси, Турции, Молдове, России, Эстонии, Греции, Германии, Грузии, Нидерландах и Австрии.

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В Украине проблемы фиксируются в Одессе, Харькове, Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Луцке, Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье.
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 Теги: сбой, социальная сеть

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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