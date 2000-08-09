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Раздел: Технологии  
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Panasonic представил уникальный «дезодорант» для обуви

Panasonic представил уникальный «дезодорант» для обувиУстройства устанавливаются в туфли.

Японская компания Panasonic представила освежитель для обуви MS-DS100 со встроенными генераторами гидроксильных радикалов nanoe X. Новинка поможет быстро и бережно очищать обувь от неприятных запахов, пока ее владельцы спят.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Одной из самых распространенных причин неприятных запахов выступает изовалериановая кислота – субстанция, генерируемая бактериями из пота. В июне 2018 года Panasonic провел интернет-опрос среди 2000 мужчин и женщин (от тинейджеров до лиц
60+), использующих спортивную обувь, и выяснил, что около 62% респондентов время от времени борются с запахами, и примерно половина из них недовольна результатом используемых дезодораторов обуви.

Разработка японских инженеров использует патентованную технологию nanoe X для нейтрализации запахов. Суть последней заключается в генерации большого количества мельчайших отрицательно заряженных ионов (от 5 до 20 нм каждый), способных проникать глубоко в ткани и нейтрализовать частицы, вызывающие неприятный запах.

Устройства устанавливаются в туфли и после включения начинают генерировать nanoe-частицы. Оригинальная форма с шестью отверстиями позволяет тщательно и равномерно обрабатывать всю внутреннюю поверхность обуви – от носка до пятки. К устройству прилагается стильный и удобный чехол, а наконечники легко снимаются и могут промываться под водой, обеспечивая гигиену.

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Для максимальной экономии разработчики рекомендуют использовать nanoe-освежитель в ночное время суток, когда тарифы на электричество ниже. Пользователь может выбрать один из двух рабочих режимов. Нормальный рассчитан на пять часов, в то время как продленный – до семи часов – может использоваться для удаления особенно стойких запахов.



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 Теги: Panasonic, обувь

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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