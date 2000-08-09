Раздел: Технологии
Ученые смогут раскрыть новую тайну Солнечной системы
Работа над проектом продолжается.
Ученые пытаются создать Солнечную систему по аналогии с таблицей Мендилеева. Таким образом они смогут узнать информацию о Солнечной системе, которая ранее была недоступна и казалась недоразвитой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Исследователи из лаборатории Манчестерского университета (Великобритания) провели уникальный эксперимент, создав таблицу прорывных технологий будущего. Создать ее решили по аналогии со всемирно известной таблицей Менделеева.
Одной из членов исследовательской группы является Анна Купани, которая рассказала, что на сегодняшний день в проект включено около 100 инноваций. На сегодняшний день работа над проектом продолжается и говорить об окончательных результатах еще рано. Сообщается, что по оси Y находятся элементы технологии, а по оси Х – предполагаемое время происхождения данного процесса, все инновации отмечены зеленым цветом, а действия, которые планируется запустить, - желтым. Красный цвет же обозначает те процессы, которые должны произойти не ранее чем через 20 лет, для маловероятных процессов отведен синий цвет.
Читайте также: Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы
Данная таблица уже получила популярность – нею пользуются компании, которые занимаются разработками в сфере космоса. Сообщается, что данная таблица является не окончательной и будет пополняться новыми элементами, что только поможет специалистам раскрыть все тайны Вселенной.
Ученые пытаются создать Солнечную систему по аналогии с таблицей Мендилеева. Таким образом они смогут узнать информацию о Солнечной системе, которая ранее была недоступна и казалась недоразвитой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.
Исследователи из лаборатории Манчестерского университета (Великобритания) провели уникальный эксперимент, создав таблицу прорывных технологий будущего. Создать ее решили по аналогии со всемирно известной таблицей Менделеева.
Одной из членов исследовательской группы является Анна Купани, которая рассказала, что на сегодняшний день в проект включено около 100 инноваций. На сегодняшний день работа над проектом продолжается и говорить об окончательных результатах еще рано. Сообщается, что по оси Y находятся элементы технологии, а по оси Х – предполагаемое время происхождения данного процесса, все инновации отмечены зеленым цветом, а действия, которые планируется запустить, - желтым. Красный цвет же обозначает те процессы, которые должны произойти не ранее чем через 20 лет, для маловероятных процессов отведен синий цвет.
Читайте также: Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы
Данная таблица уже получила популярность – нею пользуются компании, которые занимаются разработками в сфере космоса. Сообщается, что данная таблица является не окончательной и будет пополняться новыми элементами, что только поможет специалистам раскрыть все тайны Вселенной.
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