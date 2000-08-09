» » Ученые смогут раскрыть новую тайну Солнечной системы
Раздел: Технологии  
0

Ученые смогут раскрыть новую тайну Солнечной системы

Ученые смогут раскрыть новую тайну Солнечной системыРабота над проектом продолжается.

Ученые пытаются создать Солнечную систему по аналогии с таблицей Мендилеева. Таким образом они смогут узнать информацию о Солнечной системе, которая ранее была недоступна и казалась недоразвитой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

Исследователи из лаборатории Манчестерского университета (Великобритания) провели уникальный эксперимент, создав таблицу прорывных технологий будущего. Создать ее решили по аналогии со всемирно известной таблицей Менделеева.

Одной из членов исследовательской группы является Анна Купани, которая рассказала, что на сегодняшний день в проект включено около 100 инноваций. На сегодняшний день работа над проектом продолжается и говорить об окончательных результатах еще рано. Сообщается, что по оси Y находятся элементы технологии, а по оси Х – предполагаемое время происхождения данного процесса, все инновации отмечены зеленым цветом, а действия, которые планируется запустить, - желтым. Красный цвет же обозначает те процессы, которые должны произойти не ранее чем через 20 лет, для маловероятных процессов отведен синий цвет.

Читайте также: Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы

Данная таблица уже получила популярность – нею пользуются компании, которые занимаются разработками в сфере космоса. Сообщается, что данная таблица является не окончательной и будет пополняться новыми элементами, что только поможет специалистам раскрыть все тайны Вселенной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
     72
     0

Похожие новости по теме

В Канаде создали универсальные солнечные батареи В Канаде создали универсальные солнечные батареи

На сегодняшний день широко применяющиеся солнечные батареи, являются полностью синтетическими, однако авторы разработки предлагают им «биогенную» альтернативу.

Ученые озвучили новую теорию появления Пояса астероидов Ученые озвучили новую теорию появления Пояса астероидов

Ученые провели глубокие исследования и сделали удивительные выводы.

Ученые поведали о новом достижении солнечной энергетики Ученые поведали о новом достижении солнечной энергетики

Эксперты смогли проследить позитивную динамику.

Индийские ученые разработали поезд на солнечной тяге Индийские ученые разработали поезд на солнечной тяге

Поезд будет приводиться в движение с помощью солнечной энергии.

Вода в галактике появилась раньше Солнца, – ученые Вода в галактике появилась раньше Солнца, – ученые

Вода в форме льда существовала в пределах зарождающейся Солнечной системы до образования звезды.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх