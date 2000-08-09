Раздел: Технологии
Американец изобрел одеяло, имитирующее объятия
Американский дизайнер Джон Фиорентино разработал специальное утяжелённое одеяло Gravity, которое имитирует объятия и равномерно добавляет человеку от 7 до 12% веса.
Gravity изначально был обычным стартапом. Однако пользователи краудфандинговой платформы Kickstarter так прониклись идеей создания антистрессового одеяла, что за два месяца собрали около 4,7 миллионов долларов инвестиций в проект, передает Хроника.инфо со ссылкой на anywellmag.com.
Утяжелённые одеяла давно применяются в сенсорной реабилитационной терапии. В частности, они используются для лечения аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По словам экспертов, глубокое сенсорное давление помогает снизить уровень возбуждения в организме и способствует улучшению саморегуляции.
Одеяла Gravity наполнены специальными гранулами из полихлорида, которые оказывают давление на определённые точки, способствуя успокоению и устранению чувства беспокойства. Таким образом, аксессуар можно использовать не только для борьбы с бессонницей, но и для расслабления после тяжёлого дня или для лучшего погружения в медитацию.
Подбирать такое одеяло нужно с учётом антропометрических показателей. Так, Gravity предлагают модели весом в 6,8 кг (для людей с массой тела от 45 до 68 кг), 9 кг (от 68 до 97 кг) и 11,4 кг (97 кг и больше).
Отметим, что внутри одеяла находится плотный наполнитель, от которого можно избавляться в тёплое время года. Само же одеяло изготовлено из «дышащей» ткани, которая легко переносит машинную стирку.
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Антистрессовое одеяло можно приобрести на официальном сайте Gravity Blanket. Его стоимость составляет $249.
Gravity изначально был обычным стартапом. Однако пользователи краудфандинговой платформы Kickstarter так прониклись идеей создания антистрессового одеяла, что за два месяца собрали около 4,7 миллионов долларов инвестиций в проект, передает Хроника.инфо со ссылкой на anywellmag.com.
Утяжелённые одеяла давно применяются в сенсорной реабилитационной терапии. В частности, они используются для лечения аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. По словам экспертов, глубокое сенсорное давление помогает снизить уровень возбуждения в организме и способствует улучшению саморегуляции.
Одеяла Gravity наполнены специальными гранулами из полихлорида, которые оказывают давление на определённые точки, способствуя успокоению и устранению чувства беспокойства. Таким образом, аксессуар можно использовать не только для борьбы с бессонницей, но и для расслабления после тяжёлого дня или для лучшего погружения в медитацию.
Подбирать такое одеяло нужно с учётом антропометрических показателей. Так, Gravity предлагают модели весом в 6,8 кг (для людей с массой тела от 45 до 68 кг), 9 кг (от 68 до 97 кг) и 11,4 кг (97 кг и больше).
Отметим, что внутри одеяла находится плотный наполнитель, от которого можно избавляться в тёплое время года. Само же одеяло изготовлено из «дышащей» ткани, которая легко переносит машинную стирку.
Читайте также: Пасхальный тренд: дизайнер изобрел кроссовки в форме яиц
Антистрессовое одеяло можно приобрести на официальном сайте Gravity Blanket. Его стоимость составляет $249.
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