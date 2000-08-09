Раздел: Технологии
Huawei представила Nova 3 в неожиданном цвете
Huawei Nova 3 уже на этой неделе, 17 августа, начнет продаваться в цвете Acacia Red.
18 июля компания Huawei представила смартфон Nova 3, который первоначально дебютировал в черном, синем, фиолетовом и золотом цветовых вариантах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Теперь же китайский производитель подготовил к выпуску новую расцветку устройства. Huawei Nova 3 уже на этой неделе, 17 августа, начнет продаваться в цвете Acacia Red. Стоимость смартфона составляет 2999 юаней ($435).
Технические характеристики красного Huawei Nova 3 останутся аналогичными оригинальной модели. Huawei Nova 3 Acacia Red по-прежнему оснащается 6.3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 2340 х 1080 пикселей, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3750 мАч.
Читайте также: Huawei представила смартфон Nova 3
Управляет смартфоном прошивка EMUI 8.2 на базе Android 8.1, предусмотрена поддержка графического ускорения GPU Turbo. Huawei Nova 3 имеет четыре камеры: с лицевой стороны расположены 24-Мп и 2-Мп датчики, а с тыла - 24-Мп и 16-Мп датчики. Камеры поддерживают работу с ИИ.
18 июля компания Huawei представила смартфон Nova 3, который первоначально дебютировал в черном, синем, фиолетовом и золотом цветовых вариантах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Теперь же китайский производитель подготовил к выпуску новую расцветку устройства. Huawei Nova 3 уже на этой неделе, 17 августа, начнет продаваться в цвете Acacia Red. Стоимость смартфона составляет 2999 юаней ($435).
Технические характеристики красного Huawei Nova 3 останутся аналогичными оригинальной модели. Huawei Nova 3 Acacia Red по-прежнему оснащается 6.3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 2340 х 1080 пикселей, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3750 мАч.
Читайте также: Huawei представила смартфон Nova 3
Управляет смартфоном прошивка EMUI 8.2 на базе Android 8.1, предусмотрена поддержка графического ускорения GPU Turbo. Huawei Nova 3 имеет четыре камеры: с лицевой стороны расположены 24-Мп и 2-Мп датчики, а с тыла - 24-Мп и 16-Мп датчики. Камеры поддерживают работу с ИИ.
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