» » Названы опасные смартфоны на Android
Раздел: Технологии  
0

Названы опасные смартфоны на Android

Названы опасные смартфоны на AndroidНа рынке существуют сотни моделей мобильных телефонов.

Эксперты по безопасности из Kryptowire обнаружили 47 уязвимостей в прошивках и приложениях популярных Android-смартфонов.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Бреши в системе присутствуют как минимум в 25 моделях устройств, уверяют специалисты. Часть найденных уязвимостей может приводить к сбоям, которые позволят злоумышленникам получить root-доступ к девайсам. Самые опасные ошибки дают хакерам возможность отправлять СМС со взломанного телефона, делать снимки и видео с экрана, извлекать список контактов пользователя и незаметно устанавливать любые программы.

Ошибки были обнаружены в бюджетных устройствах компаний Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee и Coolpad. Кроме того, эксперты нашли опасные уязвимости в смартфонах более известных брендов: например, в LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 и ASUS ZenFone 3 Max.

«На рынке существуют сотни моделей мобильных телефонов и тысячи версий прошивки, поэтому никакие тесты и оценки, которые проводятся вручную, не могут в полной мере решить проблемы по выявлению уязвимостей в предустановленных приложениях и прошивке мобильного телефона», - объяснил гендиректор Kryptowire Ангелос Ставру (Angelos Stavrou).

Читайте также: Названы самые опасные приложения для iOS и Android

Ранее стало известно, что хакеры научились красть банковские реквизиты пользователей при помощи взлома маршрутизаторов. Злоумышленники перенаправляли жертв на поддельные сайты финансовых организаций, где юзеры вводили свои данные.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Android, смартфон, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
     222
     0

Похожие новости по теме

Названы самые опасные приложения для iOS и Android Названы самые опасные приложения для iOS и Android

Приложениям присваивали уровень риска от 1 до 10.

В бюджетных смартфонах на Android обнаружили старый вирус В бюджетных смартфонах на Android обнаружили старый вирус

Первая информация о вирусе появилась еще в 2016 году.

Названы самые безопасные Android-смартфоны Названы самые безопасные Android-смартфоны

Компания Google опубликовала список самых безопасных Android-смартфонов.

Эксперты назвали самые опасные смартфоны Эксперты назвали самые опасные смартфоны

Это телефоны с самым высоким уровнем излучения.

Google обнаружила уязвимости в смартфоне Galaxy S6 Edge Google обнаружила уязвимости в смартфоне Galaxy S6 Edge

Эксперты Google выявили 11 уязвимостей в Samsung Galaxy S6 Edge.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх