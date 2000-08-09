Раздел: Технологии
Названы цены будущего iPhone
Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма.
Стали известны новые подробности о следующем поколении смартфонов Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Информацией поделилась аналитическая компания TrendForce.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая - обычной одинарной.
TrendForce подтверждает выход трёх моделей. 6,1-дюймовая LCD-модель получит 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ей Цена на неё стартует от 699-749 долларов. Старшие OLED-модели оснащаются 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
Читайте также: Названы приблизительные цены на новые iPhone
Они поступят в продажу по цене от $899~949 и $999, соотвественно. Отметим, что текущее поколение iPhone X стоит дороже, чем ожидаемая цена его непосредственного наследника. Также смартфонам приписывается функциональность Dual-SIM, но только в некоторых регионах.
Стали известны новые подробности о следующем поколении смартфонов Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Информацией поделилась аналитическая компания TrendForce.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая - обычной одинарной.
TrendForce подтверждает выход трёх моделей. 6,1-дюймовая LCD-модель получит 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ей Цена на неё стартует от 699-749 долларов. Старшие OLED-модели оснащаются 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.
Читайте также: Названы приблизительные цены на новые iPhone
Они поступят в продажу по цене от $899~949 и $999, соотвественно. Отметим, что текущее поколение iPhone X стоит дороже, чем ожидаемая цена его непосредственного наследника. Также смартфонам приписывается функциональность Dual-SIM, но только в некоторых регионах.
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