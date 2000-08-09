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Раздел: Технологии  
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Названы цены будущего iPhone

Названы цены будущего iPhoneApple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма.

Стали известны новые подробности о следующем поколении смартфонов Apple.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Информацией поделилась аналитическая компания TrendForce.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая - обычной одинарной.

TrendForce подтверждает выход трёх моделей. 6,1-дюймовая LCD-модель получит 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ей Цена на неё стартует от 699-749 долларов. Старшие OLED-модели оснащаются 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

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Они поступят в продажу по цене от $899~949 и $999, соотвественно. Отметим, что текущее поколение iPhone X стоит дороже, чем ожидаемая цена его непосредственного наследника. Также смартфонам приписывается функциональность Dual-SIM, но только в некоторых регионах.
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 Теги: iPhone, цены

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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