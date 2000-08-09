Раздел: Технологии
Инженеры создали робота с ногами
Робот может передвигаться только по лаборатории.
В Японии инженеры создали уникальный беспилотник, который оборудовали ногами. Эти "ноги" можно отдельно прикрепить или снять с летательного аппарата.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эти "ноги" помогают роботу поддерживать баланс и автоматически подстраиваются под темп движения. Дрон также оборудован искусственным интеллектом. Поэтому робот определяет траекторию движения и направляет "ноги" в нужную сторону.
Правда, робот может передвигаться только по лаборатории. Сейчас разработчики работают, чтобы добавить в него функцию ходьбы по бездорожью.
Читайте также: Инженеры создали "кукурузного робота"
Разработку планируют использовать для развлечений, например, в виртуальной реальности. Робот должен выполнять движения, которые в реальности делать сложно.
В Японии инженеры создали уникальный беспилотник, который оборудовали ногами. Эти "ноги" можно отдельно прикрепить или снять с летательного аппарата.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эти "ноги" помогают роботу поддерживать баланс и автоматически подстраиваются под темп движения. Дрон также оборудован искусственным интеллектом. Поэтому робот определяет траекторию движения и направляет "ноги" в нужную сторону.
Правда, робот может передвигаться только по лаборатории. Сейчас разработчики работают, чтобы добавить в него функцию ходьбы по бездорожью.
Читайте также: Инженеры создали "кукурузного робота"
Разработку планируют использовать для развлечений, например, в виртуальной реальности. Робот должен выполнять движения, которые в реальности делать сложно.
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