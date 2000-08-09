Раздел: Технологии
Раскрыты особенности нового Galaxy S10
В январе-феврале 2019 года публике представят флагманский смартфон Samsung Galaxy S10.
Купить его можно будет в трех различных версиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Только самая дорогая и продвинутая из всех получит все новейшие особенности, о которых мечтают милилоны людей и которые уже сегодня можно встретить в некоторых моделях телефонов, вроде Oppo Find X.
По данным ряда источников, новый флагман в лице южнокорейской корпорации получит по меньшей мере три крутых особенности, которые повергнут всех в шок.
В частности, новинка в лице Samsung Galaxy S10 Pro предложит тройную основную камеру с новейшей и самой современной оптикой.
Она позволит использовать 5-кратный оптический зум, а также добиться очень хорошей детализации фотографий, сделанных в условиях нехватки света.
Фотомодуль будет дополнен искусственным интеллектом и программными алгоритмами, за счет которых удастся достичь очень хорошего качества снимков в самых разных ситуациях. Вторая особенность нового флагмана южнокорейской корпорации будет состоять во встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, однако работать он сможет исключительно в одном конкретном месте, а не в какой-то большой области.
По слухам, Samsung Galaxy S10 станет первым в мире телефоном, оснащенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране, созданным компанией Qualcomm.
Он будет работать даже в случаях, если руки влажные или жирные. Одной из самых полезных особенностей новинки станет полноценный сканер лица Face ID, полный аналог такого в iPhone X.
За счет него владельцы Samsung Galaxy S10 смогут обеспечивать защиту данных, хранящихся на своем телефоне, посредством своего собственного лица.
Работать данный модуль будет даже в полной темноте за счет ИК-датчика.
При этом обладатели новинки в самой дорогой модификации смогут одновременно использовать несколько видов защиты данных, разблокируя ее при помощи наиболее удобного в конкретный момент времени.
Читайте также: Samsung Galaxy S8 Active: раскрыты технические характеристики
Ранее удалось выяснить, что флагманский телефон Samsung Galaxy S10 получит громадный экран.
Купить его можно будет в трех различных версиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Только самая дорогая и продвинутая из всех получит все новейшие особенности, о которых мечтают милилоны людей и которые уже сегодня можно встретить в некоторых моделях телефонов, вроде Oppo Find X.
По данным ряда источников, новый флагман в лице южнокорейской корпорации получит по меньшей мере три крутых особенности, которые повергнут всех в шок.
В частности, новинка в лице Samsung Galaxy S10 Pro предложит тройную основную камеру с новейшей и самой современной оптикой.
Она позволит использовать 5-кратный оптический зум, а также добиться очень хорошей детализации фотографий, сделанных в условиях нехватки света.
Фотомодуль будет дополнен искусственным интеллектом и программными алгоритмами, за счет которых удастся достичь очень хорошего качества снимков в самых разных ситуациях. Вторая особенность нового флагмана южнокорейской корпорации будет состоять во встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, однако работать он сможет исключительно в одном конкретном месте, а не в какой-то большой области.
По слухам, Samsung Galaxy S10 станет первым в мире телефоном, оснащенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране, созданным компанией Qualcomm.
Он будет работать даже в случаях, если руки влажные или жирные. Одной из самых полезных особенностей новинки станет полноценный сканер лица Face ID, полный аналог такого в iPhone X.
За счет него владельцы Samsung Galaxy S10 смогут обеспечивать защиту данных, хранящихся на своем телефоне, посредством своего собственного лица.
Работать данный модуль будет даже в полной темноте за счет ИК-датчика.
При этом обладатели новинки в самой дорогой модификации смогут одновременно использовать несколько видов защиты данных, разблокируя ее при помощи наиболее удобного в конкретный момент времени.
Читайте также: Samsung Galaxy S8 Active: раскрыты технические характеристики
Ранее удалось выяснить, что флагманский телефон Samsung Galaxy S10 получит громадный экран.
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