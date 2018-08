В Nokia рассказали, какие смартфоны получат обновление до Android Pie

Обновление будет вне зависимости от их принадлежности к программе Android One. Об этом официальные представители HMD Global, владеющей Nokia, сообщили на своей странице в Twitter.В общей сложности обновление до Android Pie получат 15 аппаратов Nokia. К их числу относятся даже ультрабюджетные модели с объемом оперативной памяти не более 1 ГБ, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua Смартфоны Nokia с поддержкой Android P- Nokia 1- Nokia 2- Nokia 2.1- Nokia 3- Nokia 3.1- Nokia 5- Nokia 5.1- Nokia 6- Nokia 6.1- Nokia 6.1 Plus- Nokia 7- Nokia 7 Plus- Nokia 8- Nokia 8 Sirocco- Nokia X6- Nokia X5Первым смартфоном Nokia, до которого доберется Android 9.0 Pie, вероятно, станет фаблет Nokia 7 Plus.По неподтвержденной информации, данная модель уже начала получать стабильную версию обновления, которое, впрочем, распространяется только среди ограниченного числа пользователей.