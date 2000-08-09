Раздел: Технологии
В Nokia рассказали, какие смартфоны получат обновление до Android Pie
Все смартфоны Nokia, которые вышли на рынок к настоящему моменту, гарантированно получат обновление до Android Pie.
Обновление будет вне зависимости от их принадлежности к программе Android One. Об этом официальные представители HMD Global, владеющей Nokia, сообщили на своей странице в Twitter.В общей сложности обновление до Android Pie получат 15 аппаратов Nokia. К их числу относятся даже ультрабюджетные модели с объемом оперативной памяти не более 1 ГБ, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Смартфоны Nokia с поддержкой Android P
- Nokia 1
- Nokia 2
- Nokia 2.1
- Nokia 3
- Nokia 3.1
- Nokia 5
- Nokia 5.1
- Nokia 6
- Nokia 6.1
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 7
- Nokia 7 Plus
- Nokia 8
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia X6
- Nokia X5
Первым смартфоном Nokia, до которого доберется Android 9.0 Pie, вероятно, станет фаблет Nokia 7 Plus.
Читайте также: Финальная Android O выйдет для Pixel в августе
По неподтвержденной информации, данная модель уже начала получать стабильную версию обновления, которое, впрочем, распространяется только среди ограниченного числа пользователей.
Обновление будет вне зависимости от их принадлежности к программе Android One. Об этом официальные представители HMD Global, владеющей Nokia, сообщили на своей странице в Twitter.В общей сложности обновление до Android Pie получат 15 аппаратов Nokia. К их числу относятся даже ультрабюджетные модели с объемом оперативной памяти не более 1 ГБ, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Смартфоны Nokia с поддержкой Android P
- Nokia 1
- Nokia 2
- Nokia 2.1
- Nokia 3
- Nokia 3.1
- Nokia 5
- Nokia 5.1
- Nokia 6
- Nokia 6.1
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 7
- Nokia 7 Plus
- Nokia 8
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia X6
- Nokia X5
Первым смартфоном Nokia, до которого доберется Android 9.0 Pie, вероятно, станет фаблет Nokia 7 Plus.
Читайте также: Финальная Android O выйдет для Pixel в августе
По неподтвержденной информации, данная модель уже начала получать стабильную версию обновления, которое, впрочем, распространяется только среди ограниченного числа пользователей.
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