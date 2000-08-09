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Раздел: Технологии  
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Новый смарфон Motorola P30 нарекли "клоном" iPhone X

Новый смарфон Motorola P30 нарекли "клоном" iPhone XНакануне официальной презентации смартфона Motorola P30 его изображение опубликовало китайское подразделение производителя.

Оказалось, что облик гаджета Motorola P30 очень похож на облик iPhone X, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Источники утверждают, что компания работает над устройствами P30, P30 Play и P30 Note. Хотя Motorola не подтвердила или официально не объявила о своих устройствах, они были замечены на веб-сайте компании в Китае. Также аккаунт Motorola в китайской соцсети Weibo говорит о скором анонсе гаджета.

Motorola P30, по-видимому, получит 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и очень высоким разрешением в стиле iPhone X. На задней панели будет установлена ​​двухлинзовая камера, которую сместят к краю, с 16-мегапиксельным и 5-мегапиксельным объективом. У камер, вероятно, будет поддержка искусственного интеллекта, хотя неясно, какие функции он будет выполнять.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает объемом 3000 мАч.

Ориентировочная стоимость Moto P30 составляет $290.

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Меньше известно о Motorola P30 Note и P30 Play, но тизер Weibo указывает, что будущий телефон Motorola получит батарею мощностью 5000 мАч. Вероятно, такая батарея принадлежит одному из этих двух телефонов. Официальный дебют смартфонов Motorola P30, P30 Play и P30 Note ожидается в ближайшие дни.
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 Теги: Motorola P30, iPhone X

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Сегодня, 17:24 » Автор: Алена Шимко
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