Раздел: Технологии
Во Франции создали экологическую бутылку вина
Такая бутылка не вредит природе.
Французский стартап из Тулузы Green Gen Technologies создал биоразрушаемую и температуроустойчивую винную бутылку из льняного волокна и древесной смолы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
"Идея созрела во время проведения COP21 (Парижской конференции по климату 2015 года - ред), так как волокна льна используются для производства высокотехнологичной продукции", - объясняет обладатель патента Джеймс де Роани.
По его словам, "надо было что-то делать со стеклянной бутылкой, углеродный след которой драматичен".
"Чтобы изготовить нашу бутылку, мы бесконечно меньше разогреваем (атмосферу - ред.), чем при производстве стеклянной бутылки", - отмечает автор изобретения. При этом Дж. де Роани подчеркивает, что внутренняя поверхность сосуда отвечает нормам продовольственной безопасности и сертифицирована европейскими и американскими властями.
Читайте также: Китайские археологи нашли бутылку древнего вина
По данным La Revue du vin de France, новинкой заинтересовались не только крупные виноторговые группы, но также и компании по продаже минеральной воды и косметической продукции. При получении необходимых инвестиций компания планирует производить в ближайшее время до 2 млн биоразрушаемых бутылок в год.
Кстати, несколько месяцев назад двадцативосьмилетний химик из Эдинбурга, Джеймс Лонгкрофт (создатель компании ChooseWater по выпуску бутилированной воды для труднодоступных районов Африки), придумал биоразрушаемую бутылку, изготавливаемую из растений. Тара распадается в морской воде за три месяца, и, что не менее важно, она безопасна для морских животных.
Французский стартап из Тулузы Green Gen Technologies создал биоразрушаемую и температуроустойчивую винную бутылку из льняного волокна и древесной смолы. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
"Идея созрела во время проведения COP21 (Парижской конференции по климату 2015 года - ред), так как волокна льна используются для производства высокотехнологичной продукции", - объясняет обладатель патента Джеймс де Роани.
По его словам, "надо было что-то делать со стеклянной бутылкой, углеродный след которой драматичен".
"Чтобы изготовить нашу бутылку, мы бесконечно меньше разогреваем (атмосферу - ред.), чем при производстве стеклянной бутылки", - отмечает автор изобретения. При этом Дж. де Роани подчеркивает, что внутренняя поверхность сосуда отвечает нормам продовольственной безопасности и сертифицирована европейскими и американскими властями.
Читайте также: Китайские археологи нашли бутылку древнего вина
По данным La Revue du vin de France, новинкой заинтересовались не только крупные виноторговые группы, но также и компании по продаже минеральной воды и косметической продукции. При получении необходимых инвестиций компания планирует производить в ближайшее время до 2 млн биоразрушаемых бутылок в год.
Кстати, несколько месяцев назад двадцативосьмилетний химик из Эдинбурга, Джеймс Лонгкрофт (создатель компании ChooseWater по выпуску бутилированной воды для труднодоступных районов Африки), придумал биоразрушаемую бутылку, изготавливаемую из растений. Тара распадается в морской воде за три месяца, и, что не менее важно, она безопасна для морских животных.
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