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Раздел: Технологии  
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В Сети появилась цена бюджетного iPhone

В Сети появилась цена бюджетного iPhone В Украине он будет стоить еще дороже.

Аналитики компании TrendForce назвали приблизительную цену бюджетного iPhone 9. По слухам инсайдеров, он получит 6,1-дюймовый жидкокристаллический дисплей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на macrumors.com.

Так, по прогнозам, iPhone 9 получит цену 699 долларов (18 800 гривен).

Смартфон действительно будет стоить меньше, чем флагманы от Apple, однако, бюджетным его тоже назвать нельзя.

Другие эксперты предполагают, что бюджетный iPhone с 64 ГБ встроенной памяти будет стоить 749 долларов (20 200 гривен).

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Если даже такая стоимость подтвердится, то в Украине он будет стоить еще дороже.

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 Теги: iPhone, цены

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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